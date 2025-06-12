游泳》18歲天才少女麥金塔許超狂 5天破3項世界紀錄

18歲加拿大天才少女麥金塔許。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕18歲加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）展現絕佳狀態，她在加拿大游泳選拔賽接連打破400公尺自由式、200公尺混合式和400公尺混合式的世界紀錄，5天內就締造3項新的世界紀錄。

麥金塔許在去年巴黎奧運斬獲200公尺混合式、400公尺混合式、200公尺蝶式共3面金牌，以及400公尺自由式銀牌，成為泳壇不可忽視的新勢力。

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這次麥金塔許在加拿大游泳選拔賽的女子400公尺自由式以3分54秒18刷新了世界紀錄，接著再以2分05秒70的成績，打破已經高懸10年的200公尺混合式世界紀錄。

麥金塔許在選拔賽尾聲的400公尺混合式再以4分23秒65的成績，將自己在去年創造的4分24秒38成績送入歷史，她說：「我在比賽開始前，就有預感可以游出很棒的成績，因為這可能是我職業生涯最好的一場，我認為世界紀錄就是用來打破，所以我在退休前要確保這紀錄越快越好，因為我知道一定會有人追逐這紀錄，所以我要看能維持多久。」

打破3項世界紀錄的絕好調，也為麥金塔許在今夏的游泳世錦賽注入信心，她計劃參加200公尺混合式、400公尺混合式、200公尺蝶式、400公尺自由式，以及200公尺自由式、200公尺仰式或800公尺自由式，追逐單屆賽事5金紀錄。

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