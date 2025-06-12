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羽球》終極目標成為無敵球后！ 當今最強女單安洗瑩有望更恐怖

2025/06/12 14:55

安洗瑩。（資料照，美聯社）安洗瑩。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩持續主宰女單賽場，本季至今打出32勝1敗的超狂表現，先前一度拉出27連勝，她也霸氣表示，希望成為一名不會輸球的選手。

安洗瑩今年已豪取5座冠軍，近日受訪時，她透露自己的終極目標，「我的目標一直是站在最頂尖的位置，我希望成為一名不會輸掉比賽的選手。」

身為當今最強女單，安洗瑩也意識到其他選手都在研究她，「現在感覺很多選手都對我進行了深入研究和分析，對手很多，但我只有一個身體和一個頭腦，應對起來有侷限。不過現在我更加明確自己應該打出什麼樣的比賽，也更清楚接下來要如何訓練了。」

上週印尼公開賽決賽，安洗瑩以13：21、21：19、21：15擊敗中國好手王祉怡，其中次局在9：17大幅落後下，安洗瑩演出驚天大逆轉。回顧這場比賽，她表示：「比賽剛開始的時候打得很不順利，教練告訴我要相信自己，不要輕易放棄，這讓我對自己更加有信心。」

安洗瑩直呼：「於是我開始思考自己能做些什麼，並且從自己擅長的部分一點點做起。就這樣打下去，我發現對手開始出現失誤，體力也有所下降，我按照自己的節奏打，最終贏得了比賽。」

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