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中職》古林睿煬跨海捐贈書籍 鼓勵小球員球技與學習要並重

2025/06/12 14:12

古林睿煬跨海捐贈書籍，鼓勵小球員球技與學習要並重。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，鼓勵小球員球技與學習要並重。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕去年12月，統一7-ELEVEN 獅於台南棒球場舉辦古林睿煬感謝會，感謝來自全台球迷共同參與，為古林睿煬送上祝福。當日感謝會活動盈餘將全數捐作公益用途，本次公益活動結合球芽基金共同進行捐贈活動，預計捐贈千本書籍給全台32間學校。

球芽基金長期致力於基層棒球隊的閱讀教育推廣，鼓勵棒球隊的孩子除了在認真追逐棒球夢想之餘，也不要荒廢學習。

昨日（6/11），統一獅最受小朋友喜愛的吉祥物「萊恩」與「盈盈」代表捐贈，與球芽基金一同前往台中市霧峰區的萬豐國小及四德國小，代表遠在日本北海道的古林睿煬，捐出特地為棒球隊小選手們採買的閱讀書籍。

去年古林睿煬赴日前，統一獅特別為他舉辦旅日歡送會，當時古林便與球團討論，將歡送會盈餘捐贈給球芽基金，用以購書送給棒球隊的小朋友，鼓勵他們在為球技拚搏之餘也不要忘記學習的重要性。

此次活動共捐贈近千本書籍，贈予球芽基金服務的32所學校。書籍內容涵蓋繪本、兒童文學、勵志故事與棒球知識等類型。經費來源除了古林歡送會盈餘外，不足部分則由球芽基金自籌補齊。

捐贈活動由台中萬豐國小與四德國小棒球隊兩校校長代表受贈。曾於古林國中時期擔任教練的四德國小棒球隊教練吳秉豐表示：「古林睿煬在國中時期就非常認真，常常比隊友練得還多。希望孩子們未來都能像學長一樣努力看齊。」

除了贈書外，統一獅球團也特地準備了小禮物送給孩子們，萊恩與盈盈更與小球芽們一同跳「統一尚勇」。即將畢業的六年級小球芽說：「這真是我們畢業前最好的禮物了！」

此外，球芽基金也特別準備了祝福繪馬，由小球芽們親手寫下對古林學長的祝福，希望他在日本奮鬥時，也能感受到台灣這群小學弟的支持；也希望他有機會回台灣時，能到學校看看大家。

古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，鼓勵小球員球技與學習要並重。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，鼓勵小球員球技與學習要並重。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，鼓勵小球員球技與學習要並重。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，鼓勵小球員球技與學習要並重。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）
古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）古林睿煬跨海捐贈書籍，統一獅萊恩盈盈共襄盛舉。（統一獅提供）

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