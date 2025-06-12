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中職》今年效力洋基 兄弟簽下大聯盟級左投！

2025/06/12 14:36

兄弟簽下今年效力洋基3A的李博登。（中信兄弟提供）兄弟簽下今年效力洋基3A的李博登。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟球團今（12）日正式公告，與新洋投李博登（Brandon Leibrandt）完成簽約，未來將披上黃衫38號成為猛象軍團的新成員。李博登多年來輾轉於美國職棒大聯盟體系發展，在2020年迎來大聯盟的初登板後，近年來則是在小聯盟3A層級發展並保有好成績，期待李博登在加入中信兄弟後能夠大展身手，一起為團隊接下來的賽事做努力。

現年32歲的李博登（Brandon Leibrandt），出身於美國喬治亞州，2014年在美國職棒選秀會上以第六輪加入費城人體系後，於2020年轉戰邁阿密馬林魚隊旋即登上大聯盟，留下5場出賽紀錄，防禦率2的好表現。李博登於2021年開始輾轉於各隊小聯盟間努力，在2024年加入辛辛那提紅人隊後，再次獲得登上大聯盟出賽的機會。

李博登去年底離開紅人隊後，轉戰紐約洋基隊小聯盟體系發展，今年10場出賽皆在洋基3A SWB RailRiders，留下2.85的防禦率以及1.12的WHIP值，雖然未獲得升上大聯盟的機會，不過李博登仍憑藉奮戰的決心，為延續投球生涯努力，在今天正式與中信兄弟完成簽約後，也正式展開個人的亞洲職棒之旅。

昨（11）日抵達台灣後，李博登隨即完成隊內體檢，接下來也將隨隊進行訓練與調整，中信兄弟劉志威領隊表示，「中信兄弟在洋將的補強持續進化，期待擁有多年大聯盟體系經驗的李博登加入團隊後，能夠加深洋投戰力的輪替陣容，並提高團隊內部良性競爭，持續朝二連霸的目標做努力，也全力為接下來的賽事奮戰！」

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