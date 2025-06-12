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NBA總冠軍賽》比肩Kobe、詹姆斯！溜馬22歲小將打出季後賽代表作

2025/06/12 15:37

馬瑟倫。（美聯社）馬瑟倫。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬今在總冠軍賽第3戰以116：107擊敗雷霆，系列賽取得2：1領先，板凳出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）打出代表作，也締造不少紀錄。

22歲的馬瑟倫今天在關鍵第3戰第二節獨攬14分，決勝節進帳10分，是溜馬能成功反撲的功臣，僅上場22分鐘就貢獻全隊最高、也是生涯季後賽新高的多27分。

馬瑟倫的27分是總冠軍賽史上板凳球員第三高，也是2011年獨行俠泰瑞（Jason Terry）後的新高，另外，他成為1976-77球季後，第6位22歲以下能在總冠軍賽至少挹注25分的球員，前5位分別是雷納德（Kawhi Leonard）、詹姆斯（LeBron James）、帕克（Tony Parker）、布萊恩（Kobe Bryant）以及魔術強森（Magic Johnson）。

馬瑟倫在總冠軍賽前兩戰貢獻不多，第一戰上場16分鐘拿下5分，第二戰22分鐘拿下14分，不過大多是在無關勝負的垃圾時間上場，今天在第三戰把握機會挺身而出，他說，自己隨時做好準備，「當叫到我的背號時，上場去做對的事幫助球隊贏球，這就是我的心態。」

馬瑟倫來自加拿大蒙特婁，2022年獲溜馬指名，不過去年因右肩關節唇撕裂無緣季後賽舞台，受傷沈潛的過程成為珍貴的養分，「去年因傷無法上場讓我學到很多，像是在板凳席上透過教練的講解學習，雖然受傷很不幸，但很幸運的是我從中學到很多東西，並為今年做好準備。」

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