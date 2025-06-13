陳晨威挑戰亞洲新紀錄 今日賽事預告與轉播

樂天桃猿球星陳晨威。（記者廖耀東攝）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟賽事方面，洋基與皇家的3連戰最後一場，洋基將推出沃倫（Will Warren）先發，他本季4勝3敗、防禦率5.34。而皇家推出明星投手魯戈（Seth Lugo），這位35歲老將本季戰績3勝5敗、防禦率3.46。
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中職今天有3場轉播，中信兄弟在洲際球場面對樂天桃猿，中信兄弟推出本土投魏碩成，對決樂天桃猿洋投魔神樂。其中樂天桃猿球星陳晨威目前單季連續33場安打，今天要力拚締造聯盟和亞洲職棒的新歷史。
富邦悍將在大巨蛋迎戰味全龍，富邦派出新洋投布坎南，這是他中職一軍初登板，對決味全龍洋投龍聖；統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹，獅隊派出洋投蒙德茲，碰上台鋼洋投艾速特。
日職賽事方面，日本火腿將在主場迎戰廣島鯉魚，火腿派出王牌投手伊藤大海，對決廣島強投森下暢仁。
MLB
07：30 洋基 VS 皇家 緯來體育、愛爾達體育2台
（D-Live）10：30 國民 VS 大都會 愛爾達體育2台
日職
17：00 廣島鯉魚 VS 日本火腿 DAZN 2
中職
18：30 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采
18：30 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育1台
18：30 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台
玉山盃全國青棒錦標賽
10：00 新北市 VS 桃園市
13：00 臺東縣 VS 臺中市
轉播：愛爾達體育4台、緯來精采
富邦悍將新洋投布坎南。（資料照，記者陳逸寬攝）