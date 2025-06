陳晨威挑戰亞洲新紀錄 今日賽事預告與轉播

樂天桃猿球星陳晨威。(記者廖耀東攝)

大聯盟賽事方面,洋基與皇家的3連戰最後一場,洋基將推出沃倫(Will Warren)先發,他本季4勝3敗、防禦率5.34。而皇家推出明星投手魯戈(Seth Lugo),這位35歲老將本季戰績3勝5敗、防禦率3.46。

中職今天有3場轉播,中信兄弟在洲際球場面對樂天桃猿,中信兄弟推出本土投魏碩成,對決樂天桃猿洋投魔神樂。其中樂天桃猿球星陳晨威目前單季連續33場安打,今天要力拚締造聯盟和亞洲職棒的新歷史。

富邦悍將在大巨蛋迎戰味全龍,富邦派出新洋投布坎南,這是他中職一軍初登板,對決味全龍洋投龍聖;統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹,獅隊派出洋投蒙德茲,碰上台鋼洋投艾速特。

日職賽事方面,日本火腿將在主場迎戰廣島鯉魚,火腿派出王牌投手伊藤大海,對決廣島強投森下暢仁。

MLB

07:30 洋基 VS 皇家 緯來體育、愛爾達體育2台

(D-Live)10:30 國民 VS 大都會 愛爾達體育2台

日職

17:00 廣島鯉魚 VS 日本火腿 DAZN 2

中職

18:30 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采

18:30 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育1台

18:30 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

玉山盃全國青棒錦標賽

10:00 新北市 VS 桃園市

13:00 臺東縣 VS 臺中市

轉播:愛爾達體育4台、緯來精采

富邦悍將新洋投布坎南。(資料照,記者陳逸寬攝)

