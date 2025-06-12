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MLB》讓紹爾燃燒111球引議論 道奇教頭向球迷致歉並解釋原因

2025/06/12 16:50

道奇右投紹爾。（資料照，法新社）道奇右投紹爾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲右投紹爾（Matt Sauer）昨天登板中繼燃燒生涯單場最多的111球，道奇最後以1比11慘敗教士。道奇的投手調度也引發部分議論，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪表示，不擔心紹爾的健康，「他今天感覺很好。」

道奇昨天派33歲後援右投崔維諾（Lou Trivino）擔任開局投手丟1局無失分後，第2局就讓紹爾中繼登板，直到第6局2出局後，直到第6局2出局後，道奇派工具人赫南德茲（Kike Hernandez）客串投球、並吃下2.1局的投球。

紹爾此戰後援4.2局用了生涯單場最多的111球，道奇，被敲13安（包含1轟），失掉9分，丟3次保送、1次觸身球，最後吞下本季首敗，賽後防禦率為5.68。

道奇右投紹爾。（資料照，路透）道奇右投紹爾。（資料照，路透）

對於讓紹爾登板燃燒投111球的投手調度遭到部分球迷批評，羅伯斯今天受訪回應，「你得處理好一場比賽，也要考慮接下來的比賽。Matt是名成熟的大男孩，他了解自己在這支球隊的角色。」

「他幫助我們為接下來可能贏球的比賽鋪路。」羅伯斯說，「對於那些覺得我讓Matt繼續投下去太苛刻，我道歉。但我們的目標是盡可能努力贏更多的比賽，Matt完全理解這點。」

道奇今天以5比2擊敗教士，這次的3連戰取得2勝1敗帶走系列賽，目前道奇以41勝28敗居國聯西區龍頭。教士以38勝29敗居國西第三，與道奇有2場的勝差。

MLB》讓紹爾燃燒111球引議論 道奇教頭向球迷致歉並解釋原因道奇今天擊敗教士，這次雙方的3連戰以2勝1敗帶走系列賽。（美聯社）

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