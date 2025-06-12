中職》任意退場讓王建民錯愕 德保拉首度解釋原因

中信兄弟洋投德保拉在4日因傷任意下丘的舉動惹議。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟洋投德保拉在4日因傷任意下丘的舉動惹議，過了8天終於回應媒體，他坦言，當下沒有等投手教練上來就退場，「這是很不自律、不應該的行為，我後來有跟球隊所有人道歉。」

德保拉在4日於桃園迎戰樂天桃猿因雨暫停後於第3局續投，卻在處理滾地球時發生接球失誤，疑似因下丘接球時受傷，此時防護員走上場，德保拉失望地直接走下場，也讓投手教練王建民一臉錯愕。

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德保拉解釋，「我會走下場是因為手臂不舒服，覺得有受傷，心情滿沮喪的，當下就直接離開。因為下雨休息了半個小時，投球後身體不舒服。」但他也說，沒有等投手教練上來告知就走下來，這是很不自律的行為。

是否因休息過久續投導致不適？德保拉表示，「不確定，不能說是某個原因。今年到目前為止身體都感覺不錯，剛好那天休息完有點不舒服，但不一定100%是這個原因，有可能是剛好就是當下就不舒服。」

德保拉退場事件引發球迷廣大熱議，他說，球迷都知道他在這邊投6年，從來不會有在比賽場上有不負責任的態度，「那天發生一定是有什麼嚴重的事情發生才會這樣，但這是很不適當的行為，很抱歉。」

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