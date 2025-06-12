南科全民運動館 南市體育局：力拚提前明年底啟用

南市議員陳碧玉（左）總質詢要求南科全民運動館提前完工，台南市體育局長陳良乾（右）表示，將爭取目標啟用時間提前至明年底。（擷取自南市議會網站）

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市南科全民運動館的規劃與進度，台南市體育局長陳良乾表示，原工期預估2027年1月完工，現將爭取目標啟用時間提前至2026年底。

南市議員陳碧玉今天總質詢，針對南科火車站後方公滯11滯洪池設置全民運動館、特色遊憩公園、寵物公園提出質詢，她要求，3項工程需在明年9月底前完工，預留2個月彈性時間完成驗收及全民運動館委外營運，務必在市長黃偉哲卸任前辦理啓用典禮。

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體育局長陳良乾表示，南科全民運動館預定在今年9月完成細部設計、目標10月中旬開工。原工期預估2027年1月完工，現將爭取目標啟用時間提前至2026年底。

體育局表示，南科全民運動館工程案經第2次基本設計審查評估，發現設計量體不符市場行情，後核實簽准追加經費4531萬餘元，總經費達1億6931萬餘元。

市府表示，此外，經相關局處協調後，兒童遊憩區建議位置為全民運動館東側靠滯洪池，寵物公園則建議設在萬應公廟南側綠地。為利加速進度，工務局及農業局將分別辦理工程，不與全民運動館工程合併規劃。

另外，陳碧玉也關切新市區新和重劃區的建案將來陸續完成後，停車位嚴重不足，要求交通局應超前部署興建立體停車場。交通局長王銘德表示，市府已將富中街及富安三街兩處停車場用地納入立體停車場整體規劃評估範圍內，後續待完成相關可行性評估後，再提送中央列入前瞻計畫爭取經費興建。

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