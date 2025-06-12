NBA總冠軍賽》雷霆3次邊線發球都遭溜馬奇兵抄截 SGA直言很傷

麥康諾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰，溜馬以116比107擊敗雷霆，系列賽取得2比1領先。其中溜馬替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）單場3次抄掉雷霆德的邊線發球，讓雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）坦言，這些PLAY讓球隊很傷。

現年33歲的麥康諾今天扮演板凳奇兵，全場上場15分鐘拿下10分，貢獻5助攻、5抄截，創下總冠賽賽第一位能繳出如此表現的替補球員。麥康諾此戰有3次是抄掉雷霆隊的邊線發球，包含第四節剩下8分35秒，雷霆後衛卡盧索（Alex Caruso）邊線發球，卻直接被麥康諾正面抄截、讓他上籃得分。

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此戰拿到24分的吉爾吉斯亞歷山大賽後受訪表示，溜馬隊的防守非常有侵略性，他們在擋拆時的防守站位更高、更加有力，「我們感覺好像是在面對一支已經佈好防守的球隊。」吉爾吉斯亞歷山大指出，「他們贏得所有五五波的球權，對方在攻防兩端都執行得很出色。」

對於麥康諾當場3次抄掉雷霆德的邊線發球，吉爾吉斯亞歷山大坦言，「那是可以控制的狀況，但我們犯了錯。」

麥康諾身高僅185公分，他在2015年參加NBA選秀落選，隨後加盟七六人，生涯擁有10年NBA資歷，去年夏天獲得溜馬隊一紙4年4500萬美元的延長合約。

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