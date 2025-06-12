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登山》「帶著元植的信念走下去」 呂忠翰目標明年完成14座8千高山

2025/06/12 17:24

呂忠翰分享個人登山裝備。（記者粘藐云攝）呂忠翰分享個人登山裝備。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣極限登山家「阿果」呂忠翰今年5月第5度挑戰世界第7高峰、8167公尺的道拉吉里，成功以無氧方式登頂，這也是他個人生涯完攀的第10座8千公尺高山。揮別摯友張元植離世帶來的低潮，阿果希望帶著他的想法和信念走下去，希望能鼓勵更多年輕人實踐冒險精神，朝自己的夢想前進。

橘子關懷基金會自2021年起與呂忠翰一起推動「前進十四峰」計畫，今年5月阿果第5度挑戰世界第7高峰、8167公尺的道拉吉里，成功以無氧方式登頂，他表示，能完成的關鍵除了對於當地環境、路徑的熟悉，更重要的是「人和」，要能夠和來自不同文化的人溝通、一起合作。

過去4次攀登道拉吉里都失敗，加上摯友張元植在去年墜崖離世，讓他陷入低潮，但他在年初到韓國進行冰攀訓練，收到前輩贈送的冰斧，讓他想起攀登的意義與初衷，而讓他重新出發。

自2013年起開始挑戰8千公尺高山，呂忠翰迄今已完成10座，他表示，希望明年能把這14座高山都完成，預計會先瞄準第11高峰、G1加舒爾布魯木一峰，另外他還差第6高峰卓奧友峰、第14高峰希夏邦馬峰，而世界第1高峰聖母峰，會擺在最後一座完成。

提到摯友張元植，呂忠翰表示，彼此都希望能挑戰不一樣的路線，不侷限於傳統或是商業路線，他也會繼續挑戰自我，「現在感覺元植其實一直都在，我也會帶著他的想法跟信念繼續走下去。」

呂忠翰分享個人登山裝備。（記者粘藐云攝）呂忠翰分享個人登山裝備。（記者粘藐云攝）

呂忠翰（右）分享這次攀登道拉吉里的過程，左為橘子關懷基金會執行長陳秉良。（記者粘藐云攝）呂忠翰（右）分享這次攀登道拉吉里的過程，左為橘子關懷基金會執行長陳秉良。（記者粘藐云攝）

呂忠翰分享個人登山裝備。（記者粘藐云攝）呂忠翰分享個人登山裝備。（記者粘藐云攝）

呂忠翰上衣背後有世界14高峰的圖樣。（記者粘藐云攝）呂忠翰上衣背後有世界14高峰的圖樣。（記者粘藐云攝）

呂忠翰（右）分享這次攀登道拉吉里的過程，左為橘子關懷基金會執行長陳秉良。（記者粘藐云攝）呂忠翰（右）分享這次攀登道拉吉里的過程，左為橘子關懷基金會執行長陳秉良。（記者粘藐云攝）

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