登山》一把冰斧讓他找回登山初心 呂忠翰無氧登上世界第7高峰

橘子關懷基金會自2021年起支持阿果（右）「前進十四峰」計畫，至今已完成個人第10座高峰攀登；左為橘子關懷基金會創辦人、橘子集團執行長劉柏園。（橘子集團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕橘子關懷基金會長期倡議冒險價值，自2021年起與極限登山家「阿果」呂忠翰一起推動「前進十四峰」計畫，今年第5度探訪8167公尺的世界第7高峰道拉吉里，並成功無氧攻頂，拿下個人的第10座8千公尺高峰。

呂忠翰分享，從2018年就開始挑戰此山，卻因天候不佳、攻頂團隊默契不足、新冠疫情等因素在幾乎登頂前折返；這次成功登頂，當下不僅感到興奮，也很懷念過去一起登山的摯友。

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從2018年至今，呂忠翰歷經3次面對天候惡劣、雖已接近峰頂仍因安全考量果斷撤退；更曾在一次疫情期間，全隊確診被迫中止行程。過去的經驗成為未來的養分，阿果在今年第5度出發挑戰時，不僅對山況有更高的掌握度，能妥善安排攀爬的節奏，更與登山團隊緊密溝通計畫細節，為攻頂打下堅實基礎，也實踐了橘子關懷基金會所倡議的，「冒險，是做好準備再出發。」

除了精準的風險控管，呂忠翰強調「團隊合作」的重要性。來自各地的攀登者在基地營分工合作：氣象分析、路線規劃、物資補給缺一不可。他也坦言，團隊默契可能比高山上的天氣還難預測，「到了攻頂階段，隊員是否有共同目標、能不一起前進，都取決於當下的溝通與判斷。」正因如此，過去也曾因缺乏協調而與峰頂擦肩而過。

談到最終成功的關鍵，呂忠翰直言，是重新找回「為什麼+要爬山」的初心。在歷經4度挑戰失敗與摯友離世的雙重打擊後，他曾一度陷入低潮。直至年初到南韓進行冰攀訓練，收到一位前輩贈送的冰斧，讓他重新想起攀登的意義與初衷，而決定再次挑戰。

無氧登頂道拉吉里，寫下個人第10座八千公尺高峰紀錄後，呂忠翰並未鬆懈腳步，而是立即投入下一段挑戰旅程的準備，他將目標瞄準巴基斯坦喀喇崑崙山脈的世界第十一高峰 - 加舒爾布魯木一峰（Gasherbrum I, 標高8,068 公尺），阿果笑說：「每登上一座山，就像打開一扇更高的門，讓我對未知世界更加好奇與嚮往。」

橘子關懷基金會也將持續成為阿果最堅強的後盾，不僅與他一同共擬策略，更提供裝備補給、醫療資源、風險評估等支援。橘子關懷基金會執行長陳秉良表示：「橘子關懷基金會相信，冒險精神不只是極限運動的專利，而是一種面對人生每一次挑戰的態度。」

橘子關懷基金會X極限登山家呂忠翰（阿果）「前進十四峰」計畫，於今年5月完成個人無氧攀登世界第7座高峰道拉吉里。（橘子集團提供）

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