TPBL》舞蹈、造型和人氣兼具！Passion Sisters奪年度啦啦隊

Passion Sisters拿下年度啦啦隊。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024-25賽季「安裘莉年度啦啦隊」（CHEERLEADING TEAM OF THE YEAR）得主揭曉，由新北中信特攻啦啦隊Passion Sisters獲得這份最高榮譽。她們憑藉充滿主題感的表演、多變又吸睛的造型，以及舞台上的熱情與專業，在7支參賽啦啦隊中脫穎而出，獲得評審與球迷雙重肯定。

本獎項評分標準為專項評審與球迷票選各佔50%，專項評審包含舞蹈、造型、應援三個面向的師資。Passion Sisters在造型拿下第一，人氣票選也以18,722票居冠，綜合成績拔得頭籌，說明她們不只是場邊的亮點，更是主場靈魂的一部分。

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對於獲獎，Passion Sisters的舞蹈總監白白表示：「很感謝大家的肯定，也感謝團隊的努力。今年球團在服裝資源與彩排時間上給予極大支持，讓我們得以充分準備。練習強度也比以往提升許多，女孩們每場比賽都得提前抵達球場進行約兩小時的彩排，甚至常被笑稱是在『魔鬼彩排』。」

除了舞蹈實力，她更強調心理素質與團隊心態是優秀啦啦隊不可或缺的特質：「不論面對練習挫折、身心疲勞、甚至是外界的讚美或批評，都需要堅毅心態，將注意力放回表演本身，完成每一次的演出。」

本季Passion Sisters在表演內容上展現多元突破，包括融合球隊形象的帥氣年度舞碼〈RISE UP〉、符合主題日的可愛〈蠟筆小新〉舞蹈、結合走秀展現成員身形優勢的時尚演出等。

「我們希望每個主題都有所突破，讓女孩們的個人特質成為舞台亮點。」總監說道。她特別提及聖誕節公益舞碼〈希望之火〉，將現代舞與燈光設計搬上球場舞台，結合「點燃生命之火」公益計畫，成為本季最觸動人心的表演之一。「啦啦隊不只是性感熱力，我們也希望能為社會發聲，將舞台的光環化為正向力量。」

Passion Sisters在本屆評比中的造型表現獲得評審最高分。設計以特攻隊招牌亮黃色為基底，搭配白色裙襬與異材質拼接，呈現甜美與運動感兼具的視覺效果，成功建立高辨識度的團隊風格。

舞蹈評審亦指出Passion Sisters 主題非常鮮明，道具與舞蹈結合度高，能有效拉近與觀眾的距離。若舞蹈難度再提升，表現會更上一層樓。

啦啦隊不僅是場邊表演者，更是文化傳遞者與主場氛圍的締造者。Passion Sisters在本季用行動證明，熱情能夠不止於舞台，也能引導觀眾感受籃球場上的每一份情感與精神，更是主場文化中不可或缺的靈魂角色。

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