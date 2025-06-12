晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》徐若熙只是目標之一 城島健司要發掘更多亞洲好手

2025/06/12 18:33

日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（記者陳志曲攝）日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕日職軟銀隊首席棒球總管城島健司今天來台，一下飛機就直奔大巨蛋，觀察味全龍徐若熙先發投球。城島表示，徐若熙只是目標之一，希望發掘更多亞洲好手，明天也會去看玉山盃青棒賽。

城島表示，目前軟銀隊比以往更看重亞洲選手，像去年就簽下台灣高中投手張峻偉，以前只在影片上看過徐若熙投球，這次親自來看看，希望發掘更多好手。

城島指出，近年來台灣的各級棒球都是世界前幾名，有很多潛力十足的選手，明天就會去看玉山盃，尋找下一個張峻偉，球團非常重視張峻偉，目前都按照訓練計劃進行，或許不久的將來就可以看到張峻偉在福岡巨蛋登板，甚至在電視上看到他，屆時也希望台灣媒體到日本幫張峻偉加油。

城島健司表示，以前在國際賽對上台灣隊，經常沒有能夠打得很好，去年底看到台灣隊贏得世界12強棒球賽冠軍，實力又提升了，也希望日本、台灣和韓國一起努力，縮小和大聯盟的差距。

這兩年巨人隊和日本火腿隊相繼來台進行交流賽，城島表示，軟銀隊也一直在討論這件事，目前還無法透露細節，但是可能不久就會有好消息跟大家報告。

徐若熙。（資料照，記者陳逸寬攝）徐若熙。（資料照，記者陳逸寬攝）

日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（記者陳志曲攝）日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中