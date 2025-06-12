中職》徐若熙只是目標之一 城島健司要發掘更多亞洲好手

日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕日職軟銀隊首席棒球總管城島健司今天來台，一下飛機就直奔大巨蛋，觀察味全龍徐若熙先發投球。城島表示，徐若熙只是目標之一，希望發掘更多亞洲好手，明天也會去看玉山盃青棒賽。

城島表示，目前軟銀隊比以往更看重亞洲選手，像去年就簽下台灣高中投手張峻偉，以前只在影片上看過徐若熙投球，這次親自來看看，希望發掘更多好手。

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城島指出，近年來台灣的各級棒球都是世界前幾名，有很多潛力十足的選手，明天就會去看玉山盃，尋找下一個張峻偉，球團非常重視張峻偉，目前都按照訓練計劃進行，或許不久的將來就可以看到張峻偉在福岡巨蛋登板，甚至在電視上看到他，屆時也希望台灣媒體到日本幫張峻偉加油。

城島健司表示，以前在國際賽對上台灣隊，經常沒有能夠打得很好，去年底看到台灣隊贏得世界12強棒球賽冠軍，實力又提升了，也希望日本、台灣和韓國一起努力，縮小和大聯盟的差距。

這兩年巨人隊和日本火腿隊相繼來台進行交流賽，城島表示，軟銀隊也一直在討論這件事，目前還無法透露細節，但是可能不久就會有好消息跟大家報告。

徐若熙。（資料照，記者陳逸寬攝）

日本軟銀隊首席棒球總管城島健司。（記者陳志曲攝）

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