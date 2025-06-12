中職》兄弟鐵捕高宇杰大爆發 「亞洲紀錄」救不了樂天吞3連敗

中信兄弟高宇杰敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟先發洋投黃博多今天對樂天桃猿繳出6局無失分，勇奪暫居聯盟勝投王的第8勝，投捕搭檔高宇杰夯出本季首轟，雙安外帶2分打點，助隊以4：1擊敗樂天，僅咬上半季龍頭統一獅隊。

中信先發洋投黃博多繳出9上9下，先發6局敲2支零星一壘安打，猛飆6次三振、1次四壞，無失分，奪下聯盟最多的本季第7勝。

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面對本季初登板的樂天先發投手曾仁和，中信在3局下靠高宇杰的陽春砲先馳得點，5局下王威晨敲安，靠短打上二壘，岳東華擊出適時安打，送回第2分。曾仁和投5.1局被敲4支安打，失掉3分，苦吞本季首敗。

6局下，中信岳政華、許基宏雙雙選四壞上壘，王威晨在2出局攻佔二、三壘突襲短打奏效，用內野安打送回1分保險；7局下，岳東華四壞上壘，高宇杰擊出二壘安打，送回1分，比分拉開到4：0。

樂天開路先鋒陳晨威在4局上敲安，以連續33場敲安追平2015年郭嚴文的聯盟紀錄，同時也是亞洲紀錄，8局上又補上全壘打為樂天破蛋，可惜仍無緣助隊中止2連敗。

樂天桃猿陳晨威敲安。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟高宇杰敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟高宇杰敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發投手黃博多。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發投手黃博多。（記者廖耀東攝）

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