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體操亞錦賽》台灣新希望混血女將陳瑞安全能第4名 3項晉級決賽

2025/06/12 18:53

混血好手陳瑞安（左）在亞錦賽展現競爭力，全能項目以52.499分拿下第4名，寫下隊史近年最佳成績，並搶下高低槓、平衡木、地板共3張決賽門票。（教練鄭焜杰提供）混血好手陳瑞安（左）在亞錦賽展現競爭力，全能項目以52.499分拿下第4名，寫下隊史近年最佳成績，並搶下高低槓、平衡木、地板共3張決賽門票。（教練鄭焜杰提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲女子競技體操錦標賽今天在南韓堤川登場，首度披上台灣隊戰袍的混血好手陳瑞安展現競爭力，在全能項目以52.499分拿下第4名，寫下隊史近年最佳成績，也搶下高低槓、平衡木、地板共3張決賽門票。

陳瑞安的爸爸是瑞典人、媽媽是台灣人，她在今年決定轉籍代表台灣出賽，即使兩週前弄傷脖子，且已經相隔許久沒有參賽。

陳瑞安今天還是有展現實力，在高低槓拿下13.400分、平衡木獲13.500分，以及地板12.633分、跳馬12.966分，全能拿下第4名，也是台灣近年女子全能的最佳排名，僅差銅牌秦欣怡1.1分。

由於中、日、韓都以一軍出賽，台灣隊確實難以複製2023年奪下團體銅牌的隊史最佳表現。不過，這次陳瑞安領軍，台灣在團體賽獲得148.796分，以第4名作收，至於金牌為中國、銀牌日本、銅牌南韓。

在單項資格賽方面，陳瑞安高低槓排名第5晉級決賽，平衡木則是名列第8晉級，地板雖然只名列12名，不過因單一國家最多取2名晉級決賽，陳瑞安也再收下地板決賽門票。

混血好手陳瑞安在亞錦賽展現競爭力，全能項目以52.499分拿下第4名，寫下隊史近年最佳成績，並搶下高低槓、平衡木、地板共3張決賽門票。（教練鄭焜杰提供）混血好手陳瑞安在亞錦賽展現競爭力，全能項目以52.499分拿下第4名，寫下隊史近年最佳成績，並搶下高低槓、平衡木、地板共3張決賽門票。（教練鄭焜杰提供）

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