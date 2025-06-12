中職》澳職修練成轉機 王順和長打火力大躍進

味全龍王順和。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕職棒生涯第5年的味全龍外野手王順和，今年終於站穩一軍，出賽35場已創生涯新高，各項打擊成績也全面進化，尤其是長打火力。王順和表示，去年季後到澳職磨練，見識不同的打法，成為長打火力提升的契機。

今年6月1日王順和在生涯第81場出賽，才打出第1支全壘打，但是只相隔3場，6月9日再度開轟，當天單場4安創新高，包括1支全壘打、2支二壘打，過去長打率最多0.333，今年已超過0.500。

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王順和表示，6月9日賽前學長郭天信提醒他，不要太過於想要反方向的攻擊，內角球可以嘗試全力拉打，他試著這樣打有很好的長打效果，而更根本的原因，則在去年澳職的經驗。

王順和表示，澳職的隊友都是全力揮擊，自己老是在推打，成了異數，當時1位有大聯盟經驗的隊友建議他，試著把擊球點放前面一點，可以把球打得更強，當時沒有戰績壓力，就放手去做一些改變。

內野手出身的王順和，生涯前兩年只在一軍出賽10場，2023年改練外野，去年就出賽33場，今年更首度躋身開季一軍。王順和表示，當時是教練建議改任外野手，他覺得既然是個機會，就大膽去嘗試，今年外野守備的掌握度比以前好很多，但還是需要再加強，每當感到挫折時，外野手金手套級的郭天信都會給他鼓勵和提點，郭天信各方面都是他追隨的目標。

味全龍王順和。（記者陳志曲攝）

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