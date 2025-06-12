中職》世界的光速神威！ 陳晨威平亞洲紀錄直呼不可思議

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿「光速神威」陳晨威今在飄小雨的4局上敲出滾地安打，追平2015年郭嚴文的單季連續33場安打紀錄，同時也追平亞洲紀錄，明晚力拚締造聯盟和亞洲職棒的新歷史。

受熱帶低壓接近影響，洲際今賽前就飄著小雨，氣候潮濕悶熱。即便無法到室外打擊練習，不影響陳晨威的手感，首打席高飛球出局後，4局上第2打席相中黃博多147公里速球，擊出中間方向滾地球穿越，踏上壘包前親吻雙指比天空，同時鬆了一口氣，看著隊友回收紀念球。

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陳晨威坦言，心裡一定會想紀錄，但要把自己該做的做好，「纏鬥到2好球，好不容易打到這個階段了，後來打出安打後，告訴自己做到了。」

從超過連續20場起，陳晨威意識到有機會達陣。「很不可思議！」他說，這33場期間，有2場是最後1打席敲安，特別是上一場（10日）對味全龍，最後1打席敲安印象特別深刻，「當下壓力釋放，也給自己足夠的信心。」

陳晨威的單季連續33場敲安，追平郭嚴文和日本職棒前廣島名將高橋慶彥在1979年的亞洲紀錄，明天叩關新紀錄，將遇上生涯對戰14打數敲4安、打擊率2成86的魏碩成，陳晨威表示，這場追平紀錄後，壓力相對就沒那麼大，「就像前面一樣，不要改變自己的節奏，不管結果好壞，都要接受。」

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

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