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日職》日本12強國手北山亘基8局狂飆14K 火腿3連戰橫掃養樂多

2025/06/12 20:33

北山亘基。（資料照，記者陳志曲攝）北山亘基。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿先發投手北山亘基今天先發8局僅失1分、狂飆生涯單場最多的14次三振，火腿最後在主場以6比1擊敗養樂多燕子，火腿隊在這次的3連戰橫掃對手。北山亘基收下本季第4勝。

北山亘基首局被養樂多洋砲桑塔納（Domingo Santana）、內山壯真敲右外野二壘安打，失掉1分。但北山亘基接著穩定局面，第2局至第6局只再被2安。

北山亘基第7局先後丟觸身球、被敲一壘安，讓養樂多2出局攻占一、二壘，北山亘基三振養樂多代打宮本丈，化解失分危機。北山亘基第8局讓對手3上3下、單局賞2次三振，完成投球工作。

火腿隊首局靠清宮幸太郎的高飛犧牲打追平，第3局火腿靠雙盜壘戰術搶下超前分。第4局火腿打者上川畑大悟在滿壘時選到保送擠回1分。第7局五十幡亮汰關鍵三壘安打、清宮幸太郎再敲高飛犧牲打，火腿單局進帳3分保險分，奠定勝基。

身為去年世界棒球12強賽日本隊國手的北山亘基，此戰主投8局用119球，被敲5安，賞14次三振是生涯新高，丟2次保送、1次觸身球，收本季第4勝，賽後防禦率為1.17；火腿打線全場有9安，快腿五十幡亮汰單場3安猛打賞、包含2支三壘安打，進帳2分打點。

養樂多洋投艾維拉（Pedro Ávila）主投6.2局失6分，吞本季第3敗，賽後防禦率為4.76。養樂多全場有5支安打，整場狂吞15次三振。

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