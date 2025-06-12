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日職》投不滿6局用131球吞敗！ 讓前大聯盟塞揚強投鮑爾很沮喪

2025/06/12 22:55

鮑爾。（資料照，美聯社）鮑爾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，本季重回日職橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）今天主投5.2局用131球，失掉4分，橫濱DeNA最後以2比4敗給歐力士猛牛。鮑爾吞本季第4敗，讓他直言這是一場令人沮喪的比賽。

鮑爾此戰局局都讓對手上壘，首局對歐力士球星紅林弘太郎丟觸身球，接著該半局2出局後，鮑爾被歐力士強打杉本裕太郎敲關鍵三壘安打、頓宮裕真適時安，第一局就失掉2分。鮑爾第4局被歐力士廣岡大志敲適時安再掉1分。

鮑爾續投第6局，先後被突襲短打敲安、丟觸身球，2出局後被歐力士洋砲敲J.狄亞茲（Jordan Diaz）敲三壘方向內野安打，再失掉1分。這時鮑爾的用球數來到131球，這是他本季單場用球數新高，最後也被換下場。

總計鮑爾先發5.2局用131球，被敲8安，失掉4分，丟3次觸身球、2次保送，賞6次三振，吞本季第4敗，賽後防禦率為3.26。

「控球確實很困難，這場比賽感覺特別艱難。」鮑爾賽後受訪表示，四死球會影響用球數，而軟弱的球卻變成內野安打，這也是用球數增加的原因之一，「人總會有這樣日子的時候」。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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