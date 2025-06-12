玉山盃》6/13桃園市大戰新北市 聚焦兩隊高一強投如林

桃園先發投手哀宥宇。（資料照，棒協提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕玉山盃青棒賽明天進行四強戰，早上10點上演焦點大戰，由桃園市強碰新北市，桃園市能否順利完成3連霸，得先過新北市這一關，另一戰下午1點台中市迎戰台東縣，贏家晉級冠軍戰，地點都在新莊棒球場。

桃園市好手眾多，由去年U18亞青賽冠軍國手哀宥宇、江庭毅、黃天賜領銜，加上球速飆破145公里的台美混血投手雷皓博、何樺、賴謙凡、劉任右，投手戰力強大，特別是平鎮高一左投劉任右，年紀輕輕已吸引大批美日職棒球探關注，前景可期。

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新北市同樣戰將如林，由投打「二刀流」好手張乙安領軍，穀保高一投手饒又語、楊辰浩、楊曜丞、鄭右宏都是球探矚目的未來之星，新北市總教練林力偉評價，這屆玉山盃球隊戰力投優於打。

值得一提的是，去年玉山盃桃園市同樣在四強戰對決新北市，當時桃園市在6局上拿到關鍵的2分，最終以5：3氣走新北市，柯敬賢轟3分砲技驚四座，明天新北市能否上演王子復仇記，還是桃園市能再下一城，拭目以待。

另外，台中市在預賽曾以4：1擊敗新北市，陣中集結興大附農、西苑中學和新社高中3校好手，實力不容小覷，台東縣則以東體為主體，近年在國內大小盃賽成績斐然，同樣具備爭冠實力。

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