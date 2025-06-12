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中職》味全再見失誤 富邦終止7連敗

2025/06/12 21:26

富邦悍將范國宸敲出內野滾地球，對手傳球失誤結束比賽。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸敲出內野滾地球，對手傳球失誤結束比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕美日職棒合計16支球隊今天齊聚大巨蛋，鎖定味全龍先發投手徐若熙。徐若熙對富邦悍將力投生涯新高的8.2局，但是第9局留下的2名跑者，都因為再見失誤回到本壘，富邦2:1逆轉勝，終止7連敗。

根據聯盟統計，今天共有大聯盟11隊、日職5隊到場，軟銀隊更由首席棒球總管城島健司親自來台。全場矚目焦點的徐若熙前8局只被擊出3支安打，飆出11次三振，沒有任何保送，取得1:0領先。

第9局徐若熙被陳真和高捷安打，富邦2出局攻佔一、二壘，首度攻上得點圈。味全換下投103球的徐若熙，接手的陳冠偉先投出四壞球擠成滿壘，范國宸打成游擊滾地球，游擊手劉俊緯暴傳二壘，富邦連得2分終結比賽。

富邦先發投手力亞士一開賽連續解決13名打者，前5局只讓味全靠著四壞球上壘1次，第6局1出局後被劉俊緯打出唯一的安打，投完7局、96球退場。

第8局富邦起用富藍戈後援，一上場就投出觸身球，2出局後劉俊緯再度安打攻下全場第1分，劉俊緯最後卻因為再見失誤，從天堂跌落地獄。

味全龍先發投手徐若熙只差一個人次，無緣完投。（記者陳志曲攝）味全龍先發投手徐若熙只差一個人次，無緣完投。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出內野滾地球，對手傳球失誤結束比賽。（記者陳志曲攝）富邦悍將范國宸敲出內野滾地球，對手傳球失誤結束比賽。（記者陳志曲攝）

富邦悍將高捷敲出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將高捷敲出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦悍將高捷敲出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）富邦悍將高捷敲出關鍵安打，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手徐若熙。（記者陳志曲攝）味全龍先發投手徐若熙。（記者陳志曲攝）

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