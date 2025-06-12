中職》安可雙響砲7打點 統一獅點亮上半季封王魔術數字「M10」

林安可開轟。（統一獅提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者羅志朋／綜合報導〕統一獅林安可今天火力全開，單場掃出3支長打，包含兩發全壘打，灌進7分打點，最終獅隊就以12：4擊敗台鋼雄鷹豪取6連勝，加上另一戰中信兄弟扳倒樂天桃猿，獅隊點亮上半季封王魔術數字「M10」。

此役台鋼在3局上靠王柏融適時安打先馳得點，下個半局獅隊反攻，林佳緯和陳鏞基先後敲安追平比分，林安可轟出超前兩分砲，本季個人第9轟出爐，4局上紀慶然二壘安打，林家鋐、王博玄敲安各進帳1分打點，比賽回到原點。

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5局下獅隊攻勢再起，林佳緯和陳傑憲都靠失誤上壘，陳鏞基擊出1分打點安打，林安可在掃出兩分打點二壘安打，獅隊單局打下3分再度取得領先。

台鋼先發左投江承諺投4局被敲7安挨1轟，失6分其中4分責失苦吞本季第5敗，開季至今先發8場仍1勝難求，累計防禦率4.81。

獅隊攻勢不停歇，6局下先靠2安和保送添得1分，林安可轟出3分砲鎖定戰局，生涯第11度單場雙響砲，同時也是本季個人第10轟，與中信兄弟許基宏並列聯盟全壘打排行榜第2名，林安可繳3安猛打賞，包含兩轟和二壘安打，打下7分打點則追平個人生涯單場新高，獲選單場MVP。

獅隊洋投布雷克先發5.1局被敲8安拿下本季第5勝。

陳鏞基猛打賞。（統一獅提供）

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