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MLB》慘！千賀滉大好投奪勝卻受傷 肇事者「北極熊」自責：我傳超爛

2025/06/13 07:30

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大，今天在對國民一戰繳出5.2局5K無失分好投奪勝，卻在補位時因一壘手阿隆索（Pete Alonso）傳球太高需要跳起來接球，落地後受傷，賽後總教練馬上就表示他將進入傷病名單。

千賀滉大賽前是國聯防禦率王，今天擔綱對國民先發，在首局1出局被敲安打後讓對手13上13下，5局2出局後才因四壞保送讓跑者上壘，但依舊沒有掉分。但6局卻出現意外，1出局後千賀滉大讓阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲出滾地球，一壘手阿隆索傳球給補位的千賀時球傳得太高，千賀跳起來接球後雖順利刺殺跑者，但自己卻踉蹌落地，直接因傷退場。

千賀滉大補位時因阿隆索傳球過高，他躍起接球後落地受傷。（美聯社）千賀滉大補位時因阿隆索傳球過高，他躍起接球後落地受傷。（美聯社）

本場比賽大都會以4：3贏球，千賀滉大收下第7勝還登上聯盟防禦率王，但大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）直言，千賀將因為腿部拉傷將進入傷病名單，明天會進行核磁共振檢查。門多薩相信千賀滉大能夠回歸：「看到他再次遭遇這樣的事情真的糟透了，但我們會讓他回來的。」

賽後阿隆索也為自己的傳球感到相當自責，他表示：「我感覺糟透了...我當時試著傳出最好的球，但卻傳得超爛。我希望結果不是那樣。」

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