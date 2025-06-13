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MLB》天使投手猝逝案又傳新進度 紅人明星左投遭指控提供用藥

2025/06/13 08:04

邁利被指控提供史卡格藥物。（資料照）邁利被指控提供史卡格藥物。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕前洛杉磯天使投手史卡格（Tyler Skaggs）2019年在猝逝，當時驗屍報告指出死因為服用過量藥物與酒精導致窒息，體內檢出包括乙醇、吩坦尼（Fentanyl）與羥考酮（Oxycodone）等成分，後續捲入提供藥物的天使前公關總監凱伊（Eric Kay）則被起訴，並於2022年被判22年聯邦監禁。如今此案再有新發展，現效力紅人的明星左投邁利（Wade Miley）也被點名是史卡格藥物的來源之一。

根據《ESPN》與《美聯社》報導，史卡格家屬在加州對天使隊提起的過失致死訴訟中，一份最新曝光的證詞顯示，史卡格的前經紀人哈米爾（Ryan Hamill）在2013年與史卡格父母對話時，曾因擔憂史卡格行為異常而對其當面質問，當時史卡格坦承使用藥物，並指出是由隊友邁利提供，2人曾在2012至2013年於在響尾蛇同隊。

事實上，早在凱伊案的量刑階段中，檢方就曾引用凱伊與母親的對話錄音，內容顯示凱伊曾說邁利是提供藥物給史卡格的人之一。雖然現年38歲的邁利目前未面臨任何刑事指控，但這並非他首次在案件中被提及。紅人球團對此表示不予回應，邁利本人也尚未對外發表評論。

此外，曾與史卡格在2019年同為天使隊友的前大聯盟投手哈維（Matt Harvey）也已在凱伊案中出庭作證，坦承曾提供藥物給史卡格，之後遭大聯盟禁賽60天，且未再重返大聯盟賽場。哈維與其他3位球員也透露，他們曾收過史卡格給的藥，並描述在天使隊時期目睹的娛樂性用藥情形。

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