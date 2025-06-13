MLB》遭大物火球男擠掉先發輪值！釀酒人投手高喊「賣我」

希瓦利被擠去牛棚後向球隊提出交易要求。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）在今天於大聯盟初登板，而因為米蕭羅斯基卡位輪值，被球隊轉往牛棚的希瓦利（Aaron Civale）直接向球團提出交易要求，希望能夠發揮自己最大的價值。

希瓦利在大聯盟生涯7年122場出賽都是擔任先發投手，而在釀酒人宣布大物米蕭羅斯基將卡位先發輪值，並把希瓦利轉往牛棚的隔天他就向球團表示，希望持續擔任先發投手，就算會因此被球隊給交易：「我們正在尋求能讓我重返先發的機會，不論是在這或在其他球隊。決定不在我，但我們依舊要尋求機會讓我能夠發揮所長，那就是繼續擔任先發。」

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希瓦利的經紀人托菲（Jack Toffey）在自己的球員被宣布轉往牛棚後，便向釀酒人總經理阿諾德（Matt Arnold）提出交易要求，托菲指出雙方的對話「非常專業」，而希瓦利只是想要評估各種可能性。

希瓦利重申，自己並不是想要離隊，而是他認為自己擔任先發投手可以做出最大的貢獻，「就現在而言，目前這裡的計畫不是這樣。不是說不能改變，而是如果出現改變，代表其他人可能出事了，這並不是件好事。」不過希瓦利也表示，他會持續擔任球隊要他扮演的角色，因為做好球隊交付的任務也是他擅長的事情。

總經理莫非表示，他們一直都在處理球員不開心的狀況，而向球團表達想被交易與想重返先發是希瓦利的權利，希瓦利為釀酒人球團表現很好，他有權利表達自己的感受，但現在他必須繼續做該做的事情：「我相信他會做到的，他就是那樣的傢伙，我很尊重他。」

希瓦利本季為釀酒人出賽4場都是先發，22.0局投球拿下1勝2敗，防禦率4.91，他在生涯曾效力過守護者、光芒，去年釀酒人透過交易將他網羅，本季他跟釀酒人簽下一張800萬美元合約避免薪資仲裁，而他也會在今年結束後成為自由球員。

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