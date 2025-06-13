MLB》6月狂谷不狂！ 大谷翔平名次大跌、官網：無須恐慌...

最新一期的打者實力排行榜，大谷翔平跌落第五，第一仍是紐約洋基強打賈吉。（圖片取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟發布最新打者實力排行榜，恐怖的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）依舊高居第一，而6月低迷的大谷翔平直接跌落至第五名，但官網認為無需太過恐慌。

大谷翔平上次排名第二，此次跌落第五，他在6月前10場比賽只繳出.256/.333/.385，1轟、0盜的表現，對大谷翔平來說已經算是狀態大跌。但官網記者西蒙（Andrew Simon）認為，並不需要現在就陷入恐慌，因為大谷翔平依舊在長打率（0.625）、OPS（1.011）、全壘打（23）、壘打數（165）、得分（67）名列國聯第一。此外，西蒙更點出，大谷翔平在打擊面上繳出這樣子的成績同時，還正努力於明星賽前重返投手丘。

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本次排名前五分別是賈吉、水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）、守護者低調明星拉米瑞茲（Jose Ramirez）、大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）以及大谷翔平，其中阿隆索上次未進榜，此次直接被排進第四，拉米瑞茲從第四前進到第三，羅里則是從第七名躍升至第二名。

西蒙讚賞賈吉沒有給任何競爭者搶下第一的機會，他以開季至今每10場做分割，來看賈吉本季的OPS，分別是1.276、1.187、1.229、1.380、1.105、1.220與1.618（5場），賈吉本季表現可說是根本沒有遇過低潮。

大谷翔平6月初的打擊表現以他的標準而言不盡理想。（資料照）

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