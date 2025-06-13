MLB》釀酒人大物初登板5局無安打！火球連發最快164.5KM（影音）

釀酒人大物火球男米蕭羅斯基生涯初登板5局無安打飆5K無失分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天對紅雀初登板主投5局沒有被敲出任何一支安打，飆出5K無失分，最快102.2英里（約164.5公里），可惜在6局因為扭到腳踝提前退場，仍收穫生涯首勝。

米蕭羅斯基是百大新秀排名第68名的大物，在釀酒人農場排名第4名，招牌的是滿分80的火球，均速落在97-99英里，能夠輕鬆碰到3位數，此外他的曲球也有70分的超高水準，滑球60分也是平均水準以上的利器。

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MUST SEE: Jacob Misiorowski's first three pitches to start his Major League career:



100 MPH

102 MPH

101 MPH pic.twitter.com/gObMMacPDT — MLB （@MLB） June 12, 2025

今天米蕭羅斯基初登板，面對紅雀打線首局就投出3上3下，第二局面對紅雀明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）飆出生涯首K再度投出3上3下，3局投出生涯首次四壞保送，但用雙殺與三振完成變向的3上3下，4局他投出2次四壞保送，不過順利化解失分危機，5局再次投出3上3下飆2K。

Jacob Misiorowski, Ridiculous 92mph Changeup.



Now he's just showing off. pic.twitter.com/DFrNBIJ1mM — Rob Friedman （@PitchingNinja） June 13, 2025

釀酒人打線在2下就先馳得點，5下更靠著喬里奧（Jackson Chourio）2分砲在內轟下5分大局，獲得大量火力支援的米蕭羅斯基在6局續投，但他在面對首名打者時，竟於投完球後扭到自己的腳踝，球隊也直接讓他退場。

總計米蕭羅斯基初登板用81球，5局投球沒有被打安打，送出5K、4BB沒有掉分，最快球速來到102.2英里，有14顆球破100英里，滑球最快也有96.4英里，變速球最快92.4英里。

終場釀酒人以6：0擊敗紅雀，米蕭羅斯基收下生涯首勝。

Jacob Misiorowski, 101mph



5th K thru 5...and pic.twitter.com/172t76KYkY — Rob Friedman （@PitchingNinja） June 13, 2025

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