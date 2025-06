MLB》釀酒人大物初登板5局無安打！火球連發最快164.5KM（影音）

釀酒人大物火球男米蕭羅斯基生涯初登板5局無安打飆5K無失分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人大物火球男米蕭羅斯基(Jacob Misiorowski)今天對紅雀初登板主投5局沒有被敲出任何一支安打,飆出5K無失分,最快102.2英里(約164.5公里),可惜在6局因為扭到腳踝提前退場,仍收穫生涯首勝。

米蕭羅斯基是百大新秀排名第68名的大物,在釀酒人農場排名第4名,招牌的是滿分80的火球,均速落在97-99英里,能夠輕鬆碰到3位數,此外他的曲球也有70分的超高水準,滑球60分也是平均水準以上的利器。

