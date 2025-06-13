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中職》兄弟下半季重磅主題日 洲際球場票價出爐！

2025/06/13 10:45

《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日。（中信兄弟提供）《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕戰況膠著的2025年中華職棒上半季即將進入尾聲，中信兄弟除了努力角逐上半季冠軍外，球團今日也率先公布下半季臺中洲際主場售票資訊，由最熟悉且最消暑的經典主題舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》打頭陣，以及呼聲超高的超萌IP聯名《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日也將進化回歸壓軸登場。此外，中信兄弟還有與《好侍食品》，以及《讀賣巨人》攜手打造的全新聯名主題日！將帶給各位球迷全新的感官體驗，下半季就跟著中信兄弟一起在比賽中享受屬這夏日的棒球季吧。

今年中信兄弟球團也持續推出與超人氣燒肉品牌「燒肉SHOJO」合作的《爽揪洲際假日主題套票》，邀你假日一起爽吃、爽看球！凡購買2025下半季中信兄弟於洲際主場4場任一場主題日套票，除了票券總額9折優惠外，也可獲得當週主題日的限定紀念票根，同時贈送燒肉SHOJO提供首杯飲品買一送一兌換券乙張以及燒肉SHOJO烤肉醬後腹肉 / 椒鹽豬梅花 兌換券乙張。

中信兄弟下半季首先打頭陣的舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》主題週活動，將於7/12（六）與7/13（日）在臺中洲際棒球場舉行，此次中信兄弟也與目前展開年度限定國家巡演計劃中的《國語作業簿》攜手合作，在涼水祭抵達臺中洲際棒球場，就是要與「百萬象迷」在「全台最大KTV包廂」全場一起大！聲！唱！各種水槍水砲玩水設施再加上你最愛的華語金曲，這局真的沒辦法錯過！此次涼水祭主題日，購票時請留意乾溼區域，【乾區】為內野本後A-B區、內野上層、外野全區【濕區】為內野下層C-K區。

「好侍食品」今夜は華麗に勝つ！華麗對決，咖哩必勝！你吃咖哩是要拌還是不拌？不管你是哪一派！邀請球迷朋友一同享受，從日本到臺灣，一盤好侍咖哩的應援力量，將在8/9（六）-8/10（日）美味登場！究竟球員們平常喜歡哪一種口味的咖哩飯呢？就讓我們一起來到主題週現場一探究竟。

下半季話題最高的合作組合《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日！中信兄弟與日本讀賣巨人首度聯名登場，9/6（六）-9/7（日）我們要把東京巨蛋的棒球氛圍，帶進臺中洲際棒球場，讓球迷感受讀賣巨人的經典魅力，當追求突破的「進化」意志，遇上煥然一新的「新風」態度，勢必在場上交會出最熱血的火花！準備好和我們一起燃燒鬥魂，拿下勝利。

冰友啊！2025壓軸主題日超萌IP聯名登場！《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日— 動物冰友會《Pingu™企鵝家族》是大人的童年回憶，是小孩的可愛玩伴，Pingu與最愛的家人，還有最要好的冰友Robby，將從南極遠道而來，一起現身洲際棒球場參與中信兄弟 #寵物日，準備和大家一起度過最萌、最療癒的毛孩週末。

中信兄弟球團今天也公告中華職棒36年下半季臺中洲際棒球場售票將於6/17（二）12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，19:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，6/18（三）12:30起享象悠遊卡會員優先購買，19:30中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，6/20（五）12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPOR TS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟在正式公告下半季主題週活動後，今天也正式確認售票日期，期待在2025的盛夏時節，球迷朋友們能夠與中信兄弟一同參與下半季主題週活動，豐富大家的夏日計劃，也填滿大家的暑假行事曆，一起來到球場參與下半季活動與精彩賽事的美好時刻。

兄弟洲際主題週套票。（中信兄弟提供）兄弟洲際主題週套票。（中信兄弟提供）
兄弟下半季主場賽事票價表。（中信兄弟提供）兄弟下半季主場賽事票價表。（中信兄弟提供）
《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日。（中信兄弟提供）《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日。（中信兄弟提供）

下半季會員優先購票順序。（中信兄弟提供）下半季會員優先購票順序。（中信兄弟提供）

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