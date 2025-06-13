中職》韓職觀察中仍投靠兄弟 世界大賽冠軍之子透露「關鍵」

李博登。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨天簽下大聯盟級左投李博登，而來中信前效力洋基隊3A，一度傳出也有韓國職棒三星獅在觀察，最終中信仍順利簽下李博登，有機會隨隊2次牛棚後就評估直升一軍亮相。

談到在韓職觀察階段就跟中信簽約，李博登透露，沒有拿到韓職很多報價，「跟兄弟談，對我來說很有說服力，決定來這邊。」

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李博登來台灣前有很多熟識的中職洋將，包括艾速特、魔力藍、泰勒，都是曾效力中信的選手，而勝騎士也是他在費城人的隊友，李博登不諱言，「他們都有說到中信的好處，讓我能做出決定。」

近期台灣潮濕悶熱，對李博登來說並不陌生，在他長大的故鄉美國喬治亞州亦如此濕熱，夏天也上看35度。目前調整狀況是否有機會上半季亮相，李博登說，「有可能，這幾天有牛棚，之後會跟教練團討論下一步。」

現年32歲的李博登，在2020、2024年上過大聯盟，去年底離開紅人隊後，今年轉戰紐約洋基隊小聯盟體系發展，而他父親是大聯盟生涯140勝的查理（Charlie Leibrandt），曾在1985年奪下世界大賽冠軍。

中信投手教練王建民昨天指出，李博登大約2次牛棚就會進行評估，「（牛棚狀況好）有機會直接在一軍出賽。」

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