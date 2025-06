MLB》齊名朗神、酷斯拉、大谷翔平！ 鈴木誠也創生涯重大里程碑

鈴木誠也。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也今天炸出本季第17轟,同時達成大聯盟生涯250分打點里程碑,助隊以3:2力壓海盜。

鈴木誠也在6下炸裂,鎖定海盜左投希尼(Andrew Heaney)一顆外角高80.8英哩變速球,敲出左外野陽春砲,本季第17轟出爐,擊球初速103.6英哩、飛行距離379英呎、仰角29度。

憑藉這發全壘打,鈴木誠也成為史上第4位在大聯盟達成250分打點里程碑的日籍選手,加入鈴木一朗、松井秀喜、大谷翔平的行列。

鈴木誠也本季已累積57分打點,與隊友「PCA」阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)並列國聯第二,僅次大都會重砲「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)63分打點。

