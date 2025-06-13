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MLB》齊名朗神、酷斯拉、大谷翔平！ 鈴木誠也創生涯重大里程碑

2025/06/13 11:35

鈴木誠也。（資料照，法新社）鈴木誠也。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也今天炸出本季第17轟，同時達成大聯盟生涯250分打點里程碑，助隊以3：2力壓海盜。

鈴木誠也在6下炸裂，鎖定海盜左投希尼（Andrew Heaney）一顆外角高80.8英哩變速球，敲出左外野陽春砲，本季第17轟出爐，擊球初速103.6英哩、飛行距離379英呎、仰角29度。

憑藉這發全壘打，鈴木誠也成為史上第4位在大聯盟達成250分打點里程碑的日籍選手，加入鈴木一朗、松井秀喜、大谷翔平的行列。

鈴木誠也本季已累積57分打點，與隊友「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）並列國聯第二，僅次大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）63分打點。

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