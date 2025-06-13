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清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相 今年暑假挑戰歐洲方程式大賽

2025/06/13 11:52

清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績。（記者洪美秀攝）清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清大賽車工廠今天發表第10代方程式賽車「THX」，採用自行設計與手工打造的碳纖維單體殼結構，較前代減輕40公斤，且首度使用與瑪吉斯合作開發的專屬賽車輪胎。團隊今年暑假8月將出征匈牙利、捷克、德國3場歐洲學生方程式大賽，並挑戰無人車項目，期待以性能升級的電動車再創佳績。

今天亮相的新車最大突破為輕量化設計，有效提升車速。清大賽車工廠副隊長沈書煒指出，THX採用碳纖維單體殼取代過去鋁製車殼，除減20公斤；並以10吋的碳纖輪框取代前一代的13吋鋁框，加上輕量化輪邊系統，再減掉7公斤。此外，流力組、底盤組、動力組也合作開發體積更小的馬達，使全車總重量從前一代的260公斤減至220公斤，降了40公斤。

清大賽車工廠技術長鄧皓銘說明，碳纖維車殼由團隊投入兩年時間設計開發並手工打造。含浸樹脂的碳纖維布料需逐層堆疊，再經高溫高壓設備固化成型，一共經過4次高溫高壓處理，且新一代賽車的車輛控制系統也同步升級，讓車手在不同賽道環境下能穩定操控，並提升圈速表現。

身兼車手與車輛動態組成員的楊昕華表示，新的車輛控制系統可根據賽道材質、溫度等條件微調參數，讓整體表現更穩定。在去年臺灣盃學生方程式聯賽8字繞環（47.89公尺）項目中，賽車在還未減重前，僅透過控制系統優化，即跑出單圈4.6秒成績奪冠，並刷新隊史紀錄。

清大賽車工廠成軍於2015年，從汽油車起步，2018年轉攻電動車，陸續打造出台灣第一台電動賽車、第一台四輪驅動車、第一台無人駕駛賽車紀錄，曾獲日本學生方程式賽車電動組亞軍，2022年成為台灣首支參與歐洲學生方程式賽車的車隊。今年將把重點目標放在競爭最激烈的德國賽，同步挑戰無人計時賽與無人耐久賽，期待透過訓練，把好成績帶回台灣。

清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績。（記者洪美秀攝）清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績。（記者洪美秀攝）

清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績，同時也展示賽車的零件進程。（記者洪美秀攝）清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績，同時也展示賽車的零件進程。（記者洪美秀攝）

清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績。（記者洪美秀攝）清大第10代輕量化碳纖維賽車亮相，今年暑假將挑戰歐洲方程式大賽，期帶回好成績。（記者洪美秀攝）

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