中職》不可思議！瀕臨完封→再見E勝 富邦悍將寫史上首見戲劇性紀錄

富邦悍將昨上演離奇的驚天逆轉秀。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕富邦悍將昨上演離奇的驚天逆轉秀，從瀕臨可能遭「麥達克斯完封」的處境，一口氣靠味全龍劉俊緯的傳球失誤跑回2分說再見，讓「龍之子」徐若熙8.2局宰制級好投變敗投，寫下史上首見的另類紀錄。

數據顯示，富邦是史上第1支分數掛蛋進9局下、最終在該局進帳至少2分皆非打點分數說再見的球隊，說明昨日在台北大巨蛋的逆轉秀有多離奇。

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徐若熙昨在美日職棒合計16支球隊球探之前繳出宰制級好投，前8局僅用88球續投第9局，原本有機會挑戰99球內的「麥達克斯完封」，卻被陳真和高捷安打，富邦2出局攻佔一、二壘，首度攻上得點圈。味全換下投103球的徐若熙，接手的陳冠偉先投出四壞球擠成滿壘，范國宸打成游擊滾地球，游擊手劉俊緯暴傳二壘，富邦連得2分終結比賽。

過去中職只有5隊在9局下進帳至少2分皆非打點分數向對手說再見，最近1次是4月16日味全龍吉力吉撈・鞏冠在二、三壘擊出滾地球造成樂天游擊手馬傑森失誤，跑回2分以5：4向對手說再見，但富邦能在9局下從0分迎接失誤逆轉秀是史上第1次。

而徐若熙是中職史上第一位單場無自責分、無四壞至少11K的敗戰投手，寫下首見「地獄級」的悲情紀錄。

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