576天無休施工虎尾高鐵田徑場6/30完工 縣府提前「開箱」

虎尾高鐵田徑場將在6月30日完工，縣府提早開箱。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾高鐵特定區田徑場與暖身場及停車場，經過施工單位從2023年11月14日動工，連續576天施工，預計在6月30日完工，雲林縣交通工務局今（13）日提前開箱，白、紅、藍、綠色田徑場主體壯觀令人震撼，場外的景觀也讓人印象深刻，草皮翠綠、樹木枝葉綠意茂盛，原因景觀工程早在1年前就超前部署。

雲林縣睽違20年再次承辦全國運動會，縣府斥資15.43億元，在虎尾高鐵特定區內興建符合國際賽事標準的田徑場，可容納1.5萬人，將做為全運會主場館，考量周邊停車問題，又追加6億元興建可容納近千個停車位的地下停車，總經費達21.43億元。

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虎尾高鐵田徑場近20年全國規模最大新建田徑場，因應全運會需求，時間緊迫，工程進度各界關切，承包商新科營造、佳群機電及致邦空調動工後嚴格管控工程品質及進度。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，廠商576天每天施工，目前工程已接近完工，廠商加緊腳步修整，預定6月30日可以完工，地下停車場已驗收，田徑場、景觀、滯洪池綠帶預計在7月初分3階段驗收，7月底前取得使用執照。

汪令堯說，田徑場已經通過國家級田徑場初級認證，全運會將在10月18日舉行，教育處規畫在8月1日舉行全縣運動會，進行極限測試，會後針對需要改善地方在全運會前完成改善。

一般工程工地完工，植栽的樹木多數還小或光禿禿，虎尾高鐵田徑場的景觀讓人印象深刻，廠商說，田徑場內草皮在1年前種就種好，並進行養護、施肥維護。場外的植栽部分，動工前園區的大樹先移植去雲林縣樹木銀行，今年春季再陸續移植回來，存活率達95%，另外再增加500多棵。

值得一提，園區3棵樹齡久遠的苦楝樹，工程施工期間受到妥善保護，避免影響後續生長，包商還為它們打了3、40支透氣管，周邊還做了景觀造景，未來可成為虎尾高鐵田徑場打卡景點。

虎尾高鐵田徑場將在6月30日完工，縣府提早開箱。（雲林縣府提供）

虎尾高鐵田徑場樹齡久遠的苦楝樹未來將成為田徑場園區的打卡景點。（記者黃淑莉攝）

虎尾高鐵田徑場樹齡久遠的苦楝樹未來將成為田徑場園區的打卡景點。（記者黃淑莉攝）

田徑場前滯洪池景觀。（記者黃淑莉攝）

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