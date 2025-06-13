籃球》在CBA奪冠讓外界關注台灣球員 林秉聖給挑戰者建議

林秉聖今天出席記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕林秉聖在今年幫助浙江廣廈奪得隊史首冠，是史上第2位在CBA捧冠的台將，他認為，先前在台灣職籃打拚的歷程多少有幫助到他，而他也建議想挑戰CBA的球員，心態堅定很重要。

林秉聖在2019年報名CBA選秀落選，之後他轉戰中國NBL，效力台灣職籃T1聯盟中信特攻、台新戰神，本季他再次挑戰CBA，不但在過去失意的舞台大放異彩，還是成為2012年李學林之後，第2位在CBA奪冠的台將。

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林秉聖今天出席返台記者會，他說：「我想跟5年前的自己說辛苦了，因為這5年來我付出很多努力，儘管當年過程跟結果不美麗，但5年後我準備得更好，不管是經驗還是心態，包含不得志時的心態轉換。」

近年不少人是UBA畢業後就投身CBA選秀，而林秉聖則是在經歷台灣職籃的歷練後征戰CBA，他表示，其實很多大學畢業球員也詢問過他的意見，他認為，不管是哪條路，心態要很成熟且堅定，「因為可能會遇到像我的問題，打不到球或是上場時間很少，都要告訴自己可以，並等待機會，繼續努力讓外界看見。」

林秉聖也不諱言，過去在台灣職籃和NBL的經驗確實將他淬鍊成更無堅不摧的球員，畢竟經歷很多大小事，因此在CBA也能更適應，而他也提到，除了他自己之外，加上林志傑、劉錚、陳盈駿等台將在CBA打出好表現，他在奪冠之後也有球隊或經紀人問他，是否有推薦的台灣球員，也證明自己的表現是獲得認可。

林秉聖今天出席記者會（記者吳孟儒攝）

林秉聖今天出席記者會（記者吳孟儒攝）

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