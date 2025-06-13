晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

玉山盃》激戰10局張乙安一棒擊沉桃園市 新北市晉級冠軍戰

2025/06/13 13:56

張乙安今天敲出勝利打點，還為球隊後援3.2局成功關門。（記者陳志曲攝、本報合成）張乙安今天敲出勝利打點，還為球隊後援3.2局成功關門。（記者陳志曲攝、本報合成）

〔記者羅志朋／新北報導〕玉山盃青棒賽今天在新莊球場進行四強戰，桃園市與新北市激戰到延長賽，10局上新北市靠張乙安擊出勝利打點安打，點燃單局3分攻勢，最終就以6：4氣走桃園市晉級明天的冠軍戰，同時新北市報了去年玉山盃四強戰不敵桃園市的一箭之仇，也讓桃園市挑戰三連霸夢碎。

此役2局上新北市進攻，黃世堯靠對方游擊手黃天賜傳球失誤和暴投上二壘，杜翊澤適時安打先馳得點。下個半局桃園市反攻，江庭毅和林珺希選到保送，廖宥霖敲出斷棒安打追平比分，只是廖宥霖揮擊時傷了右腳，他展現運動家精神，用左腳「單腳跳躍」上一壘，隨後換代跑退場。

桃園市廖宥霖敲出斷棒安打，受傷單腳跳上一壘。（記者陳志曲攝）桃園市廖宥霖敲出斷棒安打，受傷單腳跳上一壘。（記者陳志曲攝）

桃園市先發投手賴謙凡只投2局退場，被敲2安失1分無關勝敗，飆出生涯最快球速151公里，他就讀大溪高中二年級，因模仿道奇日籍強投山本由伸投球動作，而有「大溪山本由伸」的稱號。賴謙凡退場後，由平鎮高一怪物左投劉任右接手後援。

賴謙凡。（記者陳志曲攝）賴謙凡。（記者陳志曲攝）

4局下桃園市有大好攻勢，無人出局滿壘，尤丞翊擊出游擊方向滾地球，新北市游擊手鄧羽翔選擇傳本壘抓到出局數，接著巫宏威擊出中外野飛球遭接殺出局，中外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安大展雷射肩，長傳本壘觸殺跑者，桃園市攻勢瞬間瓦解。

劉任右。（記者陳志曲攝）劉任右。（記者陳志曲攝）

新北市先發投手是穀保家商高一右投楊曜丞，他在5局上一出局後被幸世賢擊出安打後退場，總計投4.1局被敲3安失2分無關勝敗，場邊球探測得最快球速93英里，約150公里。

楊曜丞。（記者陳志曲攝）楊曜丞。（記者陳志曲攝）

楊曜丞退場後，由另一名穀保高一右投饒又語上場「拆彈」，但他一上場就投出兩次觸身球保送，接下來穀保策動雙殺，游擊手鄧羽翔發生接球失誤，桃園市攻下超前分。

7局上新北市進攻，前兩棒打者都靠對方守備失誤上壘，再靠短打進佔二、三壘，此時桃園市換投，劉任右退場、何樺登板救火，他先投出保送擠成滿壘，接著飆出三振，此時張乙安頂住壓力敲出2分打點安打，一棒幫助球隊超前比分。劉任右後援4.1局被敲出2安，飆出6K失2分都是非責失無關勝敗，最快球速148公里。

7局下桃園市反攻，一出局攻佔二壘，此時新北市推出張乙安解危，兩出局後江庭毅敲出追平比分安打，比賽進入延長賽採突破僵局制。

桃園市江庭毅敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分。（記者陳志曲攝）桃園市江庭毅敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分。（記者陳志曲攝）

第8、9局兩隊力保不失，10局上張乙安強攻擊出超前比分安打，接著新北市靠暴投和強迫取分再下一城，杜翊澤掃出三壘安打添得1分，單局進帳3分，下個半局順利守成贏球，張乙安單場5支4，打下3分打點，同時他後援3.2局失1分守住勝利，勝投和勝利打點都是他，成為球隊致勝功臣。

新北市杜翊澤敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）新北市杜翊澤敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

新北市張乙安敲出一壘安打，帶有二分打點超前分。（記者陳志曲攝）新北市張乙安敲出一壘安打，帶有二分打點超前分。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中