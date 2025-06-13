玉山盃》激戰10局張乙安一棒擊沉桃園市 新北市晉級冠軍戰

張乙安今天敲出勝利打點，還為球隊後援3.2局成功關門。（記者陳志曲攝、本報合成）

〔記者羅志朋／新北報導〕玉山盃青棒賽今天在新莊球場進行四強戰，桃園市與新北市激戰到延長賽，10局上新北市靠張乙安擊出勝利打點安打，點燃單局3分攻勢，最終就以6：4氣走桃園市晉級明天的冠軍戰，同時新北市報了去年玉山盃四強戰不敵桃園市的一箭之仇，也讓桃園市挑戰三連霸夢碎。

此役2局上新北市進攻，黃世堯靠對方游擊手黃天賜傳球失誤和暴投上二壘，杜翊澤適時安打先馳得點。下個半局桃園市反攻，江庭毅和林珺希選到保送，廖宥霖敲出斷棒安打追平比分，只是廖宥霖揮擊時傷了右腳，他展現運動家精神，用左腳「單腳跳躍」上一壘，隨後換代跑退場。

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桃園市廖宥霖敲出斷棒安打，受傷單腳跳上一壘。（記者陳志曲攝）

桃園市先發投手賴謙凡只投2局退場，被敲2安失1分無關勝敗，飆出生涯最快球速151公里，他就讀大溪高中二年級，因模仿道奇日籍強投山本由伸投球動作，而有「大溪山本由伸」的稱號。賴謙凡退場後，由平鎮高一怪物左投劉任右接手後援。

賴謙凡。（記者陳志曲攝）

4局下桃園市有大好攻勢，無人出局滿壘，尤丞翊擊出游擊方向滾地球，新北市游擊手鄧羽翔選擇傳本壘抓到出局數，接著巫宏威擊出中外野飛球遭接殺出局，中外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安大展雷射肩，長傳本壘觸殺跑者，桃園市攻勢瞬間瓦解。

劉任右。（記者陳志曲攝）

新北市先發投手是穀保家商高一右投楊曜丞，他在5局上一出局後被幸世賢擊出安打後退場，總計投4.1局被敲3安失2分無關勝敗，場邊球探測得最快球速93英里，約150公里。

楊曜丞。（記者陳志曲攝）

楊曜丞退場後，由另一名穀保高一右投饒又語上場「拆彈」，但他一上場就投出兩次觸身球保送，接下來穀保策動雙殺，游擊手鄧羽翔發生接球失誤，桃園市攻下超前分。

7局上新北市進攻，前兩棒打者都靠對方守備失誤上壘，再靠短打進佔二、三壘，此時桃園市換投，劉任右退場、何樺登板救火，他先投出保送擠成滿壘，接著飆出三振，此時張乙安頂住壓力敲出2分打點安打，一棒幫助球隊超前比分。劉任右後援4.1局被敲出2安，飆出6K失2分都是非責失無關勝敗，最快球速148公里。

7局下桃園市反攻，一出局攻佔二壘，此時新北市推出張乙安解危，兩出局後江庭毅敲出追平比分安打，比賽進入延長賽採突破僵局制。

桃園市江庭毅敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分。（記者陳志曲攝）

第8、9局兩隊力保不失，10局上張乙安強攻擊出超前比分安打，接著新北市靠暴投和強迫取分再下一城，杜翊澤掃出三壘安打添得1分，單局進帳3分，下個半局順利守成贏球，張乙安單場5支4，打下3分打點，同時他後援3.2局失1分守住勝利，勝投和勝利打點都是他，成為球隊致勝功臣。

新北市杜翊澤敲出安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

新北市張乙安敲出一壘安打，帶有二分打點超前分。（記者陳志曲攝）

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