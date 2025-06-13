玉山盃》離奇斷棒直擊右膝恐骨裂 廖宥霖用生命「跳」上一壘

桃園市廖宥霖敲出斷棒安打，受傷單腳跳上一壘。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天玉山盃青棒賽四強戰新北市與桃園市激戰到延長賽第10局，最終新北市以6：4扳倒桃園市，拿到明天冠軍戰門票。

兩隊大戰出現動人一幕，2局下桃園市進攻，江庭毅和林珺希選到保送，廖宥霖敲出斷棒安打進帳1分打點，只是廖宥霖揮擊時傷了右膝，他展現運動家精神，用左腳「單腳跳躍」上一壘，隨後換代跑退場。

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今天賽後廖宥霖被隊友用推車推上球隊巴士，他解釋，當下打出去球棒斷掉反彈打到右膝，如果沒上一壘就是出局，所以忍痛先完成當前任務，上壘後再做進一步治療，只是真的痛到不行，腳沒辦法出力，連伸直都很困難，第一次遇到這種狀況，「防護員評估後擔心會骨裂，還要再去醫院做檢查。」

桃園市延長賽惜敗，能守一、三壘的廖宥霖表示，退場後還想說能不能為球隊盡一份心力，但這沒辦法，還是相信隊友。

廖宥霖畢業於桃園仁善國小、新明國中，現就讀大溪高中三年級，今年高中畢業有機會投入選秀，他指出，目前先以玉山盃為主，打完之後會再和家人討論是否選秀。

由於家住桃園，廖宥霖透露，小時候爸爸會跟他傳接球，也會帶他去看棒球，兒時是Lamigo桃猿球迷，最喜歡的球員是捕手黃浩然。

桃園市廖宥霖敲出斷棒安打，受傷單腳跳上一壘。（記者陳志曲攝）

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