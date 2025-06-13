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籃球》林秉聖用「小強般的防守」面對強到離譜的對手 看書調整得失心

2025/06/13 14:53

林秉聖今天出席記者會。（記者吳孟儒攝）林秉聖今天出席記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕本季幫助浙江廣廈奪冠的林秉聖，今天出席返台記者會分享在外奮戰的點滴，他提到，自己最大優點應該是「難纏的防守」，接下來也會不斷強化自己，像是組織球隊和投籃命中率，期許能再次進化。

在前往CBA之前，林秉聖曾在T1聯盟中信特攻、台新戰神打球，而他本季也切身體驗過中國聯賽的強度後，直呼對方真的強到離譜，不管是個人進攻、身體素質或爆發力，幾乎都異於常人，「如果說我百分之百去守，可能對方只感受到30％壓力。」

林秉聖曾在T1拿過最佳防守球員，連3季入選防守第一隊，他表示，自己的防守確實是最大優勢，也是給對手最大的記憶點，「可能就是很難纏，跟小強一樣黏在旁邊，給他們壓力。」

雖然最後一圓冠軍夢，但林秉聖表示，其實過程並不如外界想得順遂，「我歷經很多低潮，像是剛開始可能打得不錯，但下一場就會沒時間也沒持球機會，要從角色球員做起。」

林秉聖提到，自己是得失心很重的球員，也看到網友說是不是自己被外界高估，不過他學習透過看書轉念，「有一本書告訴我，不管輸贏，一天過了就結束，隔天還是要繼續堅持做一樣的事，所以我就是這樣做，不要得失心太重，導致心情起伏太大。」

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