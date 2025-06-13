中職》兄弟K歌主題日超狂卡司 球團公布票價、3日套票！

兄弟K歌主題日。（兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟球團將於8/1（五）至8/3（日）於臺北大巨蛋主場舉辦龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週，在去年重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）擔任演唱嘉賓後，今年分別在週末兩天邀請到超人氣五人女團 ITZY以及最寵粉的男團代表SUPER JUNIOR-D&E加入主題週演唱嘉賓行列，準備要帶給球迷朋友聽覺與視覺的享宴！預計下週一（6/23）中午12:30起依序開放售票。

中信兄弟龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週連續第二年於臺北大巨蛋進化登場！要帶給大家最頂的K歌之夜，在去年創下中華職棒例行賽單場觀眾進場人數最高紀錄後，今年強力推出全新套票，搭配「ITZY簽名」抽獎活動，凡購買中信兄弟龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週三日套票，就有機會抽中 ITZY相關簽名好禮。

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此外，連續兩年的主題週活動Passion Sisters都不缺席！8/1（五）Friday Night 由製噪機NOISEMAKER搭配Passion Sisters率先登場，各種風格的精彩表演開啟這個最嗨週末。以自信魅力與爆發力舞台著稱的ITZY，將於8/2（六）首次來到臺北大巨蛋演唱。8/3（日）則是邀請到韓國最帥「灶咖男團」SUPER JUNIOR-D&E準備唱翻臺北大巨蛋，賽後還有球迷最期待的中信兄弟第12屆「我不是歌手」將盛大登場，更多表演嘉賓球團也將陸續為大家公佈。

為了讓更多球迷和粉絲可以一次參與主題週盛宴，中信兄弟球團今年也特別推出「三日套票」，凡事購買指定區域座位席之套票球迷和粉絲，除享有套票贈品外，還有機會抽中ITZY個人簽名球；ITZY全員簽名大球以及ITZY全員簽名球衣，唱歌、看球、抽簽名全都一次滿足，提供球迷最佳的聽覺與視覺的享宴。

中信兄弟大巨蛋龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週，售票將於6/23（一）12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，18:00開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，6/24（二）10:00起享象悠遊卡會員優先購買，15:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，6/24（二）19:00於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票

兄弟K歌主題日。（兄弟提供）

兄弟K歌主題日。（兄弟提供）

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