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中職》預期薪資有所提升！ 美媒分析洋基投手轉戰兄弟的未來

2025/06/13 15:14

李博登。（資料照，記者廖耀東攝）李博登。（資料照，記者廖耀東攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟在昨天簽下來自洋基球團的前大聯盟左投李博登，美媒《MLBTR》也針對這筆補強，分析李博登未來的可能發展。

洋基在昨天的官方X（原推特）宣布將左投黑德里克（Brent Headrick）下放3A，以及釋出李博登的消息，另提到李博登將跟中華職棒的中信兄弟簽約。而後續洋基發文宣部將後援右投艾佛羅斯（Scott Effross）叫回大聯盟。

《MLBTR》麥克唐納（Darragh McDonald）指出，32歲的李博登在休賽季跟洋基簽下一張小聯盟約，3A投41局，有9場先發與1場長中繼，防禦率僅2.85，儘管他的成績有些運氣成分（李博登的BABIP為2成45）、殘壘率為87.8%，不過22.7%的三振率與8.6%的保送率都相當漂亮，而且他還有高達50.5%的滾地球率。

雖然李博登有不俗表現，但紐約洋基的先發輪值仍算穩定，傷兵也幾乎都在進行復健賽，有望近期回歸，代表李博登可能持續卡在小聯盟3A，而他最終選擇轉戰海外。麥克唐納推測，李博登在離開3A後，預期薪資將有所提升，且有機會體驗世界另一端的生活。

今天李博登受訪也透露，自己沒有拿到韓職很多報價，「跟兄弟談，對我來說很有說服力，決定來這邊。」麥克唐納表示，若李博登表現出色，有機會被其他亞洲聯盟的球探看見，能為他的未來爭取更多機會。

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