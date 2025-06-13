玉山盃》扳倒「超級大魔王」的劇本 新北市教頭神預言

新北市在延長賽取勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新北市今天在玉山盃青棒賽四強戰，可以說完全靠張乙安一個人的力量擊倒「超級大魔王」桃園市，他繳4安猛打賞，打下3分打點，包括10局上擊出勝利打點安打，同時登板後援3.2局失1分非責失拿下勝投，最終新北市就以6：4氣走桃園市晉級明天冠軍戰。

今天賽後新北市總教練林力偉表示，這場比賽都是靠張乙安打回來的，集訓期間他表現很穩定，前幾場比賽打得很好，只可惜被對手接殺，「我跟他說不用擔心，你就是強者，就是打高張力比賽的好手，很高興他今天做到了。」

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張乙安投打俱佳，林力偉指出，今天賽前本來就設定讓張乙安在後面守成，「評估對手實力在我們之上，前面先咬住才有後面，張乙安也有守下來，他有大賽經驗，也投過平鎮高中，相信他能應對這樣的大場面。」

就讀穀保家商高二的張乙安投打雙刀流，但他還沒決定未來要專攻投手還是野手，林力偉認為，張乙安投打都很好，無可挑剔，未來的事很難說，就像去年的陳睦衡原本以打擊為佳，後期投手天賦爆發，最終順利旅日發展。

林力偉坦言，桃園市實力的確很強，投手陣容又超強，有「超級大魔王」的美名，很感謝對手給他們很棒的經驗，讓高一、二球員有所提升，「昨晚有跟球員說，明天的劇本就是扳倒大魔王，他們做到了，很棒！」

張乙安說，壘上有人就想辦法把隊友送回來，教練團相信他能打回來，不能辜負他們的期待，指示投球內容沒有很好，就投給他們打，讓隊友幫忙守備。

新北市張乙安投打俱佳，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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