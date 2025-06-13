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TPBL》人氣實力兼具！Taishin Wonders菲菲奪年度啦啦隊員

2025/06/13 15:10

菲菲奪年度啦啦隊員。（TPBL提供）菲菲奪年度啦啦隊員。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024-25賽季「TPBL X網路溫度計年度啦啦隊員」獎項今正式揭曉，本屆得主由Taishin Wonders人氣成員菲菲奪下，菲菲不僅在「輿情指標」項目中獲得滿分，亦以粉絲票選第二的成績，強勢登頂綜合評比第一。

本次票選機制首次採輿情指標與粉絲投票各50%的綜合評分方式，其中，輿情指標透過大數據股份有限公司旗下《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，涵蓋網路聲量、社群互動與平均回應度等面向，體現啦啦隊員的整體影響力與關注度，粉絲票選則反映支持者對啦啦隊文化的高度參與與熱情。

在「輿情指標」部分，菲菲獲得滿分50分，是全體入圍者中聲量與互動表現最突出的隊員；在粉絲票選方面，她亦以7,844票拿下第二名，展現高度人氣與支持度。綜合總分後穩坐榜首。

不只是聲量與票數領先，菲菲在舞台上的敬業態度也令人動容。身為同時活躍於棒球與籃球場的雙棲啦啦隊員，她幾乎全勤出席戰神主場賽事，即使賽程緊湊也堅持練習與演出，展現超高職業素養。

今年4月13日，Taishin Wonders全員到齊為戰神應援，當天的開場表演是本季最具話題的開場表演之一，菲菲在該場演出中擔任技術難度極高的「上層」位置。由於菲菲的身高略高於傳統上層的身高標準，這讓菲菲在平衡與動作完成度上的要求更高。她透過反覆練習與極佳的肢體協調能力，最終完美詮釋動作，也讓現場觀眾留下深刻印象。

Taishin Wonders啦啦隊總監Anny安妮也對菲菲給出高度評價：「菲菲是一個很謙虛的女孩，即便在棒球圈已有一定經驗與名氣，但來到戰神，仍願意把自己歸零，從頭開始學習。」談到團隊角色，安妮也表示：「她是屬於比較沉穩、聆聽型的成員，不會強勢表達，但若你詢問她，她會給出非常有經驗與建設性的建議，是一個溫柔卻有力量的存在。」

Taishin Wonders一直期許以全新應援風格和互動設計，打破過去「表演」與「觀眾」的界線，讓球迷得以透過現場活動、主題週、社群參與等多元方式，深入參與比賽情境。菲菲作為其中的關鍵角色之一，不僅展現穩定的舞蹈實力與親和魅力，更藉由社群持續與粉絲連結，讓球迷能更深刻感受現場文化的魅力與溫度。

TPBL期望透過「年度啦啦隊員」的表揚，不僅肯定啦啦隊員的辛勞與貢獻，也進一步強化職業籃球賽事的整體娛樂體驗與文化深度。

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