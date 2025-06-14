溜馬拚聽牌、山本由伸對決巨人、陳晨威挑戰亞洲紀錄 今日賽事預告與轉播

溜馬明星控衛哈里伯頓。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍賽第4戰，溜馬將在主場迎戰雷霆，系列賽取得2比1的溜馬，今天能否取得聽牌優勢？還是雷霆能扳回一城？敬請鎖定轉播。

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MLB今天有2場轉播，紅襪今天起在主場芬威球場與洋基展開「基襪大戰」3連戰，紅襪推出本季6勝4敗、防禦率2.35的王牌左投克羅切（Garrett Crochet），迎戰今年3勝1敗、防禦率4.17的洋基「軟投」亞柏格（Ryan Yarbrough）。

另一場MLB轉播，洛杉磯道奇今天起在主場與舊金山巨人展開3連戰，這是國聯西區前兩名的頂尖對決。首戰道奇推出日籍王牌投手山本由伸，本季13場先發拿到6勝4敗、防禦率2.20。巨人推出強投韋伯（Logan Webb），本季14場先發拿到5勝5敗、防禦率2.58。此外，道奇韓籍工具人金慧成有望與國家隊戰友、巨人韓籍外野手李政厚同場較勁。

中職今天有3場賽事，富邦悍將在大巨蛋面對樂天桃猿，悍將派出本土投手黃保羅，面對樂天洋投魔神樂。樂天球星陳晨威目前單季連續33場敲安，今有望挑戰歷史紀錄。

統一獅今在台南球場面對中信兄弟，獅隊派出洋投飛力獅，對決中信兄弟洋投羅戈；台鋼雄鷹在澄清湖球場面對味全龍。台鋼推出洋投艾速特，面對味全本土投手曹祐齊。

NBA總冠軍賽

08：30 雷霆 VS 溜馬 G4 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07：00 洋基 VS 紅襪 愛爾達體育2台

10：00 巨人 VS 道奇 愛爾達體育2台、華視、東森洋片

玉山盃青棒

10：00 季軍賽

13：00 冠軍賽

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台、緯來體育

日職

13：00 中日龍 VS 西武獅

17：00 讀賣巨人 VS 歐力士猛牛

轉播：DAZN 2

中職

16：00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN1、愛爾達體育1台

17：00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、愛爾達體育1台

17：00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育3台

F1 世界一級方程式賽車

（台灣時間15日凌晨）03：45 排位賽-加拿大站

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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