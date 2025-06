溜馬拚聽牌、山本由伸對決巨人、陳晨威挑戰亞洲紀錄 今日賽事預告與轉播

溜馬明星控衛哈里伯頓。(資料照,路透)

NBA總冠軍賽第4戰,溜馬將在主場迎戰雷霆,系列賽取得2比1的溜馬,今天能否取得聽牌優勢?還是雷霆能扳回一城?敬請鎖定轉播。

MLB今天有2場轉播,紅襪今天起在主場芬威球場與洋基展開「基襪大戰」3連戰,紅襪推出本季6勝4敗、防禦率2.35的王牌左投克羅切(Garrett Crochet),迎戰今年3勝1敗、防禦率4.17的洋基「軟投」亞柏格(Ryan Yarbrough)。

另一場MLB轉播,洛杉磯道奇今天起在主場與舊金山巨人展開3連戰,這是國聯西區前兩名的頂尖對決。首戰道奇推出日籍王牌投手山本由伸,本季13場先發拿到6勝4敗、防禦率2.20。巨人推出強投韋伯(Logan Webb),本季14場先發拿到5勝5敗、防禦率2.58。此外,道奇韓籍工具人金慧成有望與國家隊戰友、巨人韓籍外野手李政厚同場較勁。

中職今天有3場賽事,富邦悍將在大巨蛋面對樂天桃猿,悍將派出本土投手黃保羅,面對樂天洋投魔神樂。樂天球星陳晨威目前單季連續33場敲安,今有望挑戰歷史紀錄。

統一獅今在台南球場面對中信兄弟,獅隊派出洋投飛力獅,對決中信兄弟洋投羅戈;台鋼雄鷹在澄清湖球場面對味全龍。台鋼推出洋投艾速特,面對味全本土投手曹祐齊。

NBA總冠軍賽

08:30 雷霆 VS 溜馬 G4 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 洋基 VS 紅襪 愛爾達體育2台

10:00 巨人 VS 道奇 愛爾達體育2台、華視、東森洋片

玉山盃青棒

10:00 季軍賽

13:00 冠軍賽

轉播:緯來精采、愛爾達體育4台、緯來體育

日職

13:00 中日龍 VS 西武獅

17:00 讀賣巨人 VS 歐力士猛牛

轉播:DAZN 2

中職

16:00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN1、愛爾達體育1台

17:00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 博斯運動一台、愛爾達體育1台

17:00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育3台

F1 世界一級方程式賽車

(台灣時間15日凌晨)03:45 排位賽-加拿大站

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

