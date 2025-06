日職》「重播輔助意義何在？」前塞揚強投鮑爾怒發文質疑日本裁判

鮑爾。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日職跨聯盟交流賽,本季重回日職橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾(Trevor Bauer),昨天主投5.2局用131球,失掉4分,橫濱最後在客場以2比4敗給歐力士猛牛。鮑爾在比賽中不滿日職裁判的判決,他賽後在社群媒體X發文質疑,「重播輔助意義何在?」

此戰4局下,歐力士1出局攻佔一,三壘,歐力士一壘跑者中川圭太盜上二壘,二壘審判定為安全上壘。橫濱隊提出挑戰,經檢視後仍判定為安全上壘,讓接球並完成觸殺的橫濱明星二壘手牧秀悟相當訝異。鮑爾該局在2出局後被歐力士打者廣岡大志敲帶有1分打點的適時安打,讓歐力士以3比2超前比數。

鮑爾昨晚主投5.2局用本季單場新高的131球,被敲8安,失掉4分,賞6次三振,丟3次觸身球、2次保送,吞本季第4敗,賽後防禦率為3.26。

鮑爾賽後不滿裁判們的判決,他PO出爭議的判決影片,並發文寫道,「如果連這麼明顯的判決都會錯,那重播輔助的意義何在?像那樣的誤判,比賽當下還可以理解,但當你有慢動作重播的幫助時,在這個等級的比賽還錯判是不可原諒的。這完全改變這場比賽。」

What is the point of replay if we’re going to miss the most obvious of obvious calls. Missed calls like that are understandable live but when you have the benefit of slow mo replay, it is absolutely INEXCUSABLE to miss that call at this level. It completely changes the game.