體操亞青賽》台灣女子小將辛苦了！以0.633分之差無緣頒獎台

台灣女子競技體操小將今天在亞洲青年女子競技體操錦標賽，團體賽拿到136.396分原本一度高居第2，無奈最後遭南韓、香港以些微差距逆轉，無緣登上頒獎台。（教練林祥威提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女子競技體操小將今天在亞洲青年女子競技體操錦標賽，由於主將周美出現失誤，在團體賽拿到136.396分原本一度高居第2，無奈在最後遭南韓、香港以些微差距逆轉，無緣站上頒獎台。

本屆由教練林祥威、麥劉湘涵領軍，選手則有曾在2023年全運會表現亮眼的周美及教練蔡恆政的愛女蔡艾瑄，以及陳洛臻、林沛函、李柏昕。

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只是，在亞青舞台上比賽或許還是會緊張，周美在平衡木、高低槓都兩度出現失誤，不僅兩項無緣決賽，也影響團隊分數。林祥威坦言，「周美今年狀態不佳，希望這次跌到後，可以讓她之後觸底反彈。」

台灣隊只差銅牌香港隊0.633分、銀牌南韓隊1.3分，而金牌日本以152.897分一支獨秀，林祥威透露，中國本屆未派隊參賽，整體而言只有日本維持水準演出，其他國家的實力也出現下滑，「但我們主將沒能展現實力，我身為教練必須承擔責任，回到台灣後也必須加強訓練才行。」

雖然團體賽無緣進帳獎牌，但個人賽還是有林沛函跳馬、地板獲得決賽資格，陳洛臻高低槓挺進決賽。

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