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玉山盃》好棒！相隔15年 台中市再度闖進冠軍戰

2025/06/13 17:18

台中市焦子杰（中）敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）台中市焦子杰（中）敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕玉山盃青棒賽今天進行四強戰，台東縣與台中市激戰到延長賽，9局下台中市靠焦子杰再見安打，最終就以3：2氣走台東縣晉級冠軍戰，這也是台中市繼2010年之後，相隔15年再度闖進冠軍戰。

此役前3局雙方難越雷池一步，4局上台東縣進攻，林顗勳挨觸身球，接著廖源霖、張硯程連續安打形成一出局滿壘，方品嚴高飛犧牲打先馳得點。

4局下台中市反攻，兩出局後焦子杰掃出二壘安打，吳宣錠適時安打追平比分，7局結束雙方戰成1：1平手，比賽進入延長賽採突破僵局制。

8局上一出局一、二壘有人，台東縣靠代打楊益適時安打進帳1分打點，下個半局台中市反攻，一出局二、三壘有人，吳承皓高飛犧牲打追平比分。

9局上台中市力保不失，下個半局展開攻勢，焦子杰擊出再見安打終結比賽。

台中市焦子杰敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）台中市焦子杰敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

台中市阮宥瑋敲出安打。（記者陳志曲攝）台中市阮宥瑋敲出安打。（記者陳志曲攝）

台中市先發投手鍾亦恩。（記者陳志曲攝）台中市先發投手鍾亦恩。（記者陳志曲攝）

台東縣先發投手陳世展。（記者陳志曲攝）台東縣先發投手陳世展。（記者陳志曲攝）

台中市焦子杰（中）敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）台中市焦子杰（中）敲出再見安打結束比賽，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

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