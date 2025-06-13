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中職》徐若熙用103球卻無責失敗投 葉總：進職棒以來最好的一場

2025/06/13 17:24

味全龍先發投手徐若熙只差一個人次，無緣完投。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍先發投手徐若熙只差一個人次，無緣完投。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕徐若熙昨對富邦悍將用103球、投8.2局都是生涯單場最多，最終沒能完投還因為守備發生再見失誤承擔敗投，總教練葉君璋認為，單純從數字上來看，大概是徐若熙職棒生涯最好的一場比賽，「不可能比這場更好了。」

葉君璋指出，徐若熙昨天從第1局第1顆球，到第9局最後1顆球，平均就是150公里，但他其實沒想到要讓徐若熙投第9局，「大家一定覺得理所當然，就是要讓他投第9局，沒有人會懷疑這件事，如果從這個點來看，他完全是好的，這個總是會遇到，只是最後的結果沒有那麼好。」

葉君璋表示，原本設定徐若熙95球，後來想說105球，搞不好結束是120球，「最難的地方就是這樣，如果他投到110球，結果是好的就好，也可能結果是不好的，昨天比賽勝敗就在這裡，到最後他也不是保送，只是被打安打。」

葉君璋認為，球隊是一個團隊，每個人做好自己的本分，大家都是盡全力，要往好的地方發展，如果能夠有效發揮正常的攻擊與守備，就是很好的比賽，「西武現在的監督西口文也投過9局的無安打比賽，結果卻沒有贏球，昨天選手的表現沒有問題，大概只有總教練沒有做好，讓比賽輸了。」

味全龍總教練葉君璋。（記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋。（記者陳逸寬攝）

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