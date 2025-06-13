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中職》連兩場對裁判有意見 洪總「開噴」有理由

2025/06/13 17:28

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕從10日不滿主審未判出棒過半，到昨天兩度因為好壞球判決出場抗議，台鋼雄鷹總教練洪一中今天語重心長地說，「不是說裁判不能犯錯，但犯錯的頻率不能太高。」

台鋼昨以4：12不敵獅隊，今晚之戰則在下午3點就確定因雨延賽，洪總在換上便服準備離開球場之前，對於昨役兩度因為好壞球判決出場抗議表示，「我們明知道好壞球不能抗議，很多人也說這是比賽的一環，但還是要為了選手出去，因為選手當下一定會生氣，總教練當然要出去。」

對於中職裁判素質，洪總直言，當然有判決很明確的裁判，但也有些裁判的資歷較淺，很容易受到外界因素影響，好比像昨役是統一獅主場，如果有些球沒判好球，主場球迷就會鼓噪，就容易在受到影響之後，「有些球差不多就判了」。

至於昨役6局和9局上洪總兩度為了好壞球出場抗議，包括王博玄因一顆較低的球被判定三振，魔鷹也同樣因低角度球被判定好球而不滿，「博玄那個很關鍵，我們在進攻，如果他被保送，我們是滿壘耶。」洪總強調，從休息室的角度看不到球進壘的內外角度，「但高低，我是看得到的。」

10日在洲際球場對中信兄弟，洪總也因主審未裁定出棒過半而出場抗議，並對當時三壘審在台鋼請求裁定時未做出正確判決大感不滿，「那個揮棒過半那麼明顯，沒判實在是離譜。」

「現在裁判要更注意，尤其又有重播，加上觀眾那麼多」，洪總能夠體諒裁判的辛苦，畢竟每一顆球都要集中在打者身上確實不容易，但他仍要強調，「出錯的頻率不能太高。」

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