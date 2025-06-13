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韓職》「微笑左投」金廣鉉獲36億韓元延長約 目標生涯200勝！

2025/06/13 19:25

金廣鉉。（資料照，法新社）金廣鉉。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職SSG登陸者隊「微笑左投」金廣鉉今天與球團達成2年延長合約的協議，總值為36億韓元（約新台幣8571萬元），這份合約包含30億韓元的保障薪水，以及6億韓元的激勵獎金。

現年36歲的金廣鉉是多年國家隊常客，曾數次與台灣隊交手。金廣鉉過去效力SK飛龍（SSG登陸者前身），他在2020年、2021年旅美轉戰大聯盟紅雀隊，效力紅雀兩年合計10勝7敗、平均防禦率2.97。金廣鉉在2022年重返韓職，以4年總值151韓元加盟SSG登陸者。

金廣鉉本季先發13場，有5場優質先發，拿到4勝6敗、防禦率3.91的成績，共投71.1局賞71次三振，被打擊率為1.35，每局被上壘率為1.35。

金廣鉉在韓職生涯16年，累積174勝104敗，平均防禦率3.35，他曾在2022年榮獲象徵韓職投手最高榮譽的崔東原獎，2008年奪得年度MVP，兩度摘得韓職勝投王，各有1次奪得年度三振王、防禦率王。

《韓聯社》報導，金廣鉉與SSG登陸者的這份2年延長合約到期後，屆時已經38歲，他仍不打算要退休，「自2007年首次登板以來，200勝一直是我的目標。我簽2年合約，因為我想保持警覺，並會更加努力在這段期間內達成這個目標。之後，我會與球團坐下來、再次評估自己的價值。」

金廣鉉表示，自己從未想效力其他韓職球隊，「在（大聯盟）紅雀隊的時候，我的隊友韋恩萊特（Adam Wainwright）一直說他想拿到生涯200勝後退休，他也做到了。看到那些，我獲得啟發，想在SSG做到同樣的事情。」

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