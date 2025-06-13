中職》率先30勝必封王？補賽若補到7月 餅總：「戰況恐有所改變」

統一獅總教練林岳平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨在上半季率先拿下30勝，但今天因雨和台鋼之戰延賽後，獅隊總教練林岳平憂心補賽若補到7月，「這會完全影響到後面補賽週的賽程，對每一隊都滿棘手，也有可能因此而戰況有所改變。」

中職36年上半季原訂22日結束，但目前24日至29日的「補賽週」已在每一天都安排賽程，包括獅隊今和台鋼之戰，就延到26日原場地補賽，而獅隊在補賽週已有含4連戰在內的5場比賽，富邦悍將和樂天桃猿則都是6連戰。

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儘管獅隊在6連勝後率先拿下30勝，似乎在「預告封王」，畢竟自2009年起實行單場120場賽制後，上半季先奪30勝的16隊封王機率是100%，但餅總並沒有掉以輕心，「確實我們是先達到這個階段，但在還沒有完全拿到之前，我們會全力以赴」。他也指出，現在比較棘手的是這週會下雨，會完全影響到後面補賽週的賽程，「我們現在只是領先在前端而已」。

「就一場一場看吧」，餅總認為明、後天對中信兄弟的比賽，可能會讓上半季戰況走向明朗，只是明天會不會打得成，都還要看老天臉色，「補賽週都補到快要滿了，如果要補到7月1、2、3日，下半季4號就開打了！」

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